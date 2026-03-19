الفجيرة تستقبل العيد بخطط رقابيةوخدمات شاملة

أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن البلدية أنهت ترتيباتها الميدانية والخدمية لضمان انسيابية الحياة اليومية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بهدف توفير بيئة آمنة وصحية تعكس روح المناسبة.

وذلك عبر خطة متكاملة وخدمات شاملة تضمنت الأسواق والمرافق العامة والمقاصب، إلى جانب تعزيز المظاهر الجمالية في مختلف مناطق الإمارة، لافتاً إلى تكثيف استعداداتها من خلال تفعيل فرق التفتيش والرقابة على سلامة الغذاء والصحة العامة، بتنفيذ حملات تفتيشية استباقية شملت المؤسسات الغذائية والهايبرماركت ومحلات الحلويات والمطابخ الشعبية.

إضافة إلى السوق المركزي للخضار والفواكه والأسماك، نظراً لزيادة الإقبال عليها خلال فترة العيد، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

واشتراطات نقل وتخزين وعرض المواد الغذائية، ومتابعة تطبيق أعلى معايير النظافة الشخصية للعاملين، بما يعزز الصحة العامة حماية المستهلكين.

كما قامت البلدية بمضاعفة الجهود الإشرافية والميدانية لمتابعة نظافة الطرق والمرافق العامة، من خلال توزيع عمال النظافة في مختلف المناطق السياحية، بما يضمن راحة السكان والزوار خلال أيام العيد.

وأشار الأفخم إلى الانتهاء من تجديد زينة الشوارع والميادين الرئيسية، من خلال تركيب لوحات مضيئة بتصاميم جديدة في أبرز الدوارات والشوارع والمواقع الحيوية في الإمارة، في خطوة تهدف إلى بث أجواء الفرح والبهجة في نفوس الأهالي والزوار، وإضفاء طابع احتفالي يواكب مظاهر العيد السعيد.

وفيما يتعلق بخدمات الذبح، أكد الأفخم أن المقاصب الأربعة التابعة للبلدية على أتم الاستعداد لاستقبال الجمهور خلال أيام العيد، وأوضح أنه تم تحديد أوقات العمل لتبدأ في أول أيام العيد بعد صلاة العيد وحتى الانتهاء من ذبائح اليوم الأول، فيما تستمر ساعات العمل في بقية أيام العيد من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

فحص بيطري

وأشار الأفخم إلى أن الكادر البيطري يقوم بإجراء الفحص البيطري قبل وبعد عملية الذبح، بإشراف أطباء بيطريين مختصين، لضمان سلامة اللحوم المقدمة للجمهور، إلى جانب تشديد الرقابة على محلات الجزارة والملاحم وآلية دخول المواشي إلى السوق.