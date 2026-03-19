بلدية الشارقة تؤكد استعدادها الكامل لاستقبال عيد الفطر المبارك

أكدت بلدية مدينة الشارقة جاهزيتها الكاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك، عبر تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على مختلف المنشآت، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة، وضمان سلامة المجتمع، وتوفير أجواء آمنة ومثالية للاحتفال بالعيد.

وأوضحت البلدية أنها رفعت مستوى الاستعداد، من خلال تخصيص فرق تفتيشية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة التزام المنشآت، خاصة الغذائية منها.

مثل محال الحلويات والمكسرات والمطاعم والكافتيريات، في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده خلال هذه الفترة، مع التأكد من تطبيق أعلى المعايير الصحية وسلامة الأغذية المقدمة للجمهور.

وفي السياق ذاته، تكثف البلدية رقابتها على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، عبر جولات دورية ومفاجئة، للتحقق من الالتزام باشتراطات النظافة والتعقيم، وضمان سلامة المنتجات المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتشمل الحملات الرقابية كذلك مختلف المناطق السكنية والتجارية والصناعية، لرصد أي ممارسات سلبية، مثل الباعة الجائلين أو الأسواق العشوائية أو الذبح غير المنظم.

وفيما يتعلق بالمرافق الترفيهية، أكدت البلدية جاهزية الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار.

حيث يفتح منتزه الشارقة الوطني وحديقة الرولة أبوابهما يومياً من الساعة 7:30 صباحاً حتى 1:00 بعد منتصف الليل، فيما تعمل بقية الحدائق على فترتين صباحية ومسائية، لتوفير بيئة ترفيهية مناسبة للعائلات خلال أيام العيد.

كما أعلنت البلدية أن المواقف العامة ستكون مجانية خلال أول ثلاثة أيام من العيد، باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع، والمواقف الذكية في بعض المناطق.