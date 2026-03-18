بلدية رأس الخيمة تكثّف الرقابة على الأسواق

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة عن أن منظومة عمل فرق التفتيش الميداني على منشآت التجزئة والمطاعم والأسواق، خلال أول وثاني وثالث أيام العيد، من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً، بما يضمن متابعة الأنشطة التجارية خلال أوقات الذروة التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور.

كما حددت البلدية ساعات العمل في المقاصب وأسواق السمك والمنافذ التابعة لها خلال أيام العيد.

حيث يستقبل المقصب المركزي في الفلية ومقصب رأس الخيمة ومقصب الغيل الجمهور يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، في حين يعمل مقصب شوكة وفقاً لمتطلبات العمل واحتياجات المنطقة.

وفي ما يتعلق بأسواق الأسماك، يفتح سوق أسماك رأس الخيمة وسوق أسماك الدقداقة أبوابهما من السابعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، بينما يستقبل سوق أسماك المعيريض المتعاملين من الثانية ظهراً وحتى السابعة مساءً.

أما سوق المواشي فيستمر عمله من السابعة صباحاً وحتى الثانية عشرة مساءً، لتلبية احتياجات السكان خلال فترة العيد.

وفي ما يتعلق بالمنافذ، يعمل منفذ رأس الدارة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً، في حين يعمل المختبر التابع لإدارة الصحة والسلامة خلال أول وثاني وثالث أيام العيد من السابعة و30 دقيقة صباحاً وحتى الثالثة و30 دقيقة عصراً، كما يستمر العمل في الخدمات الصحية المرتبطة بمطار رأس الخيمة على مدار 24 ساعة وفقاً لمتطلبات العمل وحركة المسافرين.