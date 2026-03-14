«الفجيرة العلمي» يعزز الابتكار ويطلق مبادرات وطنية جديدة

كشف الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي، عن خطة النادي للعام الجديد، التي ترتكز على توسيع منظومة التعليم العلمي والتقني، وإطلاق مبادرات وطنية مبتكرة، وتعزيز دور النادي كحاضنة رئيسية للمواهب العلمية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأكد الدكتور المعيلي أن النادي نجح خلال المرحلة الماضية في توفير بيئة علمية متكاملة ومحفزة للإبداع، أسهمت في ارتفاع عدد المنتسبين وتحسن جودة البرامج التدريبية، وجعلت من النادي مساحة جاذبة للمواهب العلمية في إمارة الفجيرة، مشيراً إلى أن خطة العام الجديد جاءت استكمالاً لهذا النجاح عبر برامج أكثر تخصصاً وتأثيراً.

وأوضح أن الخطة الجديدة تتضمن إطلاق برامج تدريبية متخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وثلاث دبلومات نوعية تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات علمية وتقنية، بما يعزز جاهزية الطلبة والشباب لسوق العمل، ويدعم مسارات الابتكار وريادة الأعمال العلمية. وأشار إلى أن النادي يسعى.

ضمن توجهاته الاستراتيجية، إلى زيادة حجم المشاركة في الفعاليات والمسابقات العلمية محلياً ودولياً، لما لذلك من أثر إيجابي في صقل مهارات الطلبة، وتعزيز روح التنافس والتميز لديهم، إلى جانب توسيع شبكة شراكاته مع مؤسسات تعليمية وعلمية عالمية، بما يضمن الاستفادة من أفضل التجارب الدولية وتبادل الخبرات في مجالات البحث والابتكار.

وفي إطار المبادرات الجديدة، أعلن الدكتور المعيلي عن إطلاق مبادرة «وفاء» لتكريم رواد الهندسة، وهي مبادرة وطنية نوعية تهدف إلى تكريم المهندسين أصحاب المسيرة المهنية الطويلة .

كما تحدث عن إطلاق مبادرة «فكرة»، وهي مبادرة علمية ابتكارية تهدف إلى اكتشاف وتنمية الطاقات الإبداعية لدى المواطنين من أبناء إمارة الفجيرة، من الفئة العمرية بين 9 و45 عاماً، عبر تشجيعهم على تقديم أفكار علمية وعملية مبتكرة تنطلق من البيئة المحلية، والتراث، والتاريخ، وخصوصية المجتمع، وتلامس احتياجاته وتحدياته الراهنة والمستقبلية.