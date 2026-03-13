في زمن تتلبّد فيه سماء المنطقة بغيوم التوتر، وتتسارع فيه الأحداث الإقليمية على نحو غير مسبوق، تبرز الإمارات كمنارة هادئة، تضع راحة مواطنيها ومقيميها في مقدمة الأولويات، هذه ليست مجرد شعارات معلقة على جدران المؤسسات، بل ممارسات يومية تتجلى في تفاصيل دقيقة.

ففي بداية الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت المنطقة، لم تكتفِ الدولة بإصدار تنبيهات أمنية فحسب، بل تابعت نبض أفراد المجتمع بعين اليقظة، فغيرت آلية الإنذار لتتناغم مع ليالي الراحة الهادئة. ه

كذا، تحولت الرسائل الصوتية العالية، التي كانت تدوي في أوقات متفرقة، إلى همسات نصية رقيقة تأتي في ساعات متأخرة من الليل، تحافظ على حرمة النوم دون التفريط في السلامة. هذه القصة ليست استثناءً، بل نموذج لسهر الدولة على راحة الناس، في زمن الحرب والتوتر.

وتجسّد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث هذا النهج الإنساني النبيل في أعقاب التصعيد الأمني، حيث أدركت الهيئة أن الصوت المرتفع ربما يزعج أرواحاً تبحث عن لمحة أمان وسط القلق في الليل، فعدّلت الآلية، وأصبح التنبيه الآن رسالة نصية هادئة، ترسل خلال ساعات الليل عندما تقتضي الحاجة، مما يحقق التوازن المثالي بين الإنذار والراحة.

تقول إدارة التواصل في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: «راحتنا في راحتكم، وأمننا في أمنكم» هذا التعديل لم يكن تقنياً فحسب، بل تعبيراً عن فلسفة حكومية ترى في المواطن هو المحور..

يمتد هذا التناغم إلى مجالات أوسع، حيث تدير الإمارات التحديات بحكمة، فقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية مؤمّن وكافٍ لتلبية احتياجات المجتمع في مختلف الظروف، وفي مثال آخر، تؤكد الإمارات نجاح مؤسساتها وأجهزتها الأمنية في إدارة الأزمات، بما يحفظ الوطن، ويضمن سلامة كل من يعيش على أرضه.

ولا تقف الإمارات عند حدود الطوارئ الأمنية؛ فهي تواكب الراحة اليومية في كل ظروفها، وهنا نتذكر كيف تعاملت مع جائحة كورونا، حيث أطلقت الجهات الصحية في الدولة حلولاً رقمية مثل تطبيق «الحصن» لتتبع الحالات باستخدام التقنيات الذكية مع مراعاة حماية الخصوصية، كما أطلقت خطوط دعم واستشارات نفسية عبر الهاتف لمساندة أفراد المجتمع والتخفيف من آثار القلق خلال تلك الفترة.

توسيع المبادرات

اليوم، وسط الرياح الإقليمية، تعزز الدولة إنجازاتها بتوسيع مبادرات الدعم النفسي، التي تقدم استشارات متعددة، هذه المبادرات جزء من استراتيجية «الإمارات المستقبلية 2071»، التي تضع السعادة كمؤشر رئيسي للتقدم.

ففي تصنيفات الأمم المتحدة للسعادة العالمية، تحتل الإمارات مراكز متقدمة، دليلاً على أن الراحة ليست مصادفة، بل سياسة مدروسة. أما في مجال التعليم، فالإمارات تُظهر براعة في الحفاظ على الاستمرارية من خلال منظومة التعلم عن بعد وإطلاق منصات تعليمية إلكترونية متقدمة ومدعومة بذكاء اصطناعي يُلائم احتياجات الطالب، هكذا، يستمر الطالب في بناء مستقبله دون أن يُثقل كاهله شيء.

وهكذا تثبت الإمارات أن القيادة الحقيقية لا تُقاس بقوتها العسكرية فحسب، بل بقدرتها على تهدئة النفوس وسط العواصف، فتغيير آلية التنبيه من صوت مدوٍّ إلى همسة نصية ليس حدثاً عابراً، بل رمز لدولة تستمع، تقيِّم، وتعدِّل، دولة تضع راحة مواطنها ومقيمها في صدارة الأولويات، رغم الحالة الراهنة، فتزرع الأمل في قلوب الجميع، وفي هذا النهج، يكمن سرّ قوتها الخالدة.