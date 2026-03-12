شرطة الشارقة تكثف تنظيم الحركة المرورية في محيط المساجد

تكثف القيادة العامة لشرطة الشارقة جهودها الميدانية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك عبر تعزيز انتشار الدوريات المرورية في محيط المساجد، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتوفير أجواء آمنة للمصلين خلال صلاتي التراويح وقيام الليل.

وقال المقدم الدكتور مرزوق خلفان النقبي، مدير إدارة الدوريات بشرطة الشارقة، إن إدارة الدوريات بمختلف أقسامها تواصل تنفيذ مهامها في تنظيم السير ومتابعة الحالة المرورية على الطرق، إلى جانب رصد وضبط المخالفين لقانون السير والمرور.

وذلك في إطار الحرص على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية.وأشار إلى أن الدوريات المرورية تعمل خلال هذه الفترة على تكثيف وجودها في محيط عدد من المساجد، خصوصاً في أوقات صلاة التراويح، بهدف تنظيم حركة دخول وخروج المركبات من المواقف.

وضمان انسيابية الحركة المرورية في الطرق المحيطة، إضافة إلى تعزيز الحضور الأمني بما يسهم في توفير بيئة آمنة للمصلين.وبيّن أن الدوريات تعزز كذلك انتشارها خلال ساعات الليل المتأخرة في المساجد التي تقام فيها صلاة قيام الليل، لمتابعة حركة السير والتأكد من الوقوف الصحيح للمركبات، بما يحد من الازدحام ويحافظ على سلامة مرتادي المساجد.

ودعا المقدم الدكتور مرزوق خلفان النقبي أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بإيقاف مركباتهم في الأماكن المخصصة، وتجنب الوقوف العشوائي الذي قد يعرقل الحركة المرورية.

مؤكداً أهمية استخدام معابر المشاة عند عبور الطريق حفاظاً على سلامة الجميع، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية في محيط المساجد خلال أوقات الصلاة.