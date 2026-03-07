الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في دعم وتمكين المرأة، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي أسهمت في تعزيز حضورها في مختلف مجالات الحياة.

يأتي الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس من كل عام، مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، والدور الحيوي الذي تضطلع به كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

رؤية راسخة

ويحظى ملف تمكين المرأة في الإمارات بدعم كبير من القيادة الرشيدة التي آمنت منذ تأسيس الدولة بأهمية دور المرأة في بناء المجتمع وتقدمه.

حيث وضع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأسس الأولى لتمكين المرأة، حين أكد في العديد من المناسبات أن المرأة هي نصف المجتمع، وأن نهضة الأوطان لا تتحقق إلا بمشاركة المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل.

وواصلت القيادة الرشيدة هذا النهج، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بيئة داعمة لمشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات.

دور محوري

وتلعب المؤسسات الوطنية دوراً محورياً في دعم المرأة الإماراتية، وفي مقدمتها الاتحاد النسائي العام الذي يقود جهود تمكين المرأة في الدولة، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأسهمت جهود سموها في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع، ودعم مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تمكينها في مجالات التعليم والعمل والقيادة.

كما حرصت المؤسسات الحكومية على توفير برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في بناء قدرات المرأة وتطوير مهاراتها بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

تكافؤ الفرص

وشهدت السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في تمثيل المرأة الإماراتية في مواقع القيادة وصنع القرار، حيث حققت الإمارات إنجازاً بارزاً عندما وصلت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 %، في خطوة تعكس التزام الدولة بترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

كما تتولى المرأة الإماراتية اليوم مناصب قيادية في الحكومة والمؤسسات الوطنية، حيث تشغل حقائب وزارية ومواقع مهمة في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والتكنولوجيا والطاقة.

إضافة إلى دورها البارز في المؤسسات الدولية. ويعكس هذا الحضور الثقة الكبيرة التي تحظى بها المرأة الإماراتية وكفاءتها في قيادة العمل المؤسسي والإسهام في صناعة القرار.

إنجازات لافتة

وحققت المرأة الإماراتية إنجازات لافتة في مجال التعليم، حيث تشكل نسبة كبيرة من خريجي الجامعات في الدولة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في رأس المال البشري وتوفير فرص تعليمية متقدمة للمرأة.

كما برزت المرأة الإماراتية في قطاع ريادة الأعمال، حيث أسست العديد من المشاريع والشركات الناشئة في مجالات متنوعة، من بينها التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية.

وقد أسهمت هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

تشريعات داعمة

وحرصت دولة الإمارات على إصدار مجموعة من التشريعات والسياسات التي تعزز حقوق المرأة وتضمن لها بيئة عمل عادلة ومتوازنة، وتشمل هذه التشريعات قوانين تضمن المساواة في الأجور بين الجنسين، إضافة إلى سياسات داعمة لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، مثل إجازات الأمومة وإجراءات العمل المرن.

كما أطلقت الدولة استراتيجيات وطنية تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما يسهم في رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل وتعزيز دورها في قيادة القطاعات الحيوية.

لم يقتصر حضور المرأة الإماراتية على القطاعات التقليدية، بل امتد إلى مجالات المستقبل مثل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والفضاء. وقد شاركت المرأة الإماراتية في مشاريع وطنية استراتيجية، وأسهمت في تطوير حلول مبتكرة تدعم مسيرة التحول الرقمي والتنمية المستدامة في الدولة.

كما تواصل الإماراتية دورها الفاعل في المبادرات الإنسانية والمجتمعية، حيث تسهم في العمل التطوعي والخيري، وتعزز ثقافة العطاء والتكافل التي تشكل إحدى الركائز الأساسية للمجتمع الإماراتي.

تنمية مستدامة

وتشكل المرأة الإماراتية اليوم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، إذ تسهم بفاعلية في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما انعكس إيجاباً على ارتفاع مؤشرات مشاركة المرأة في سوق العمل وفي مواقع القيادة، بما يعزز مكانة الإمارات كبيئة داعمة لتمكين المرأة.

ومع استمرار الجهود الحكومية والمؤسسية في دعم المرأة وتطوير قدراتها، تواصل الإمارات ترسيخ نموذجها الرائد في تحقيق التوازن بين تمكين المرأة والحفاظ على القيم المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً واستدامة.

وتمثل مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، العالم، الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، بمثابة رسالة تؤكد من خلالها عزمها على مواصلة تعزيز مكتسبات المرأة وتوسيع مشاركتها في مختلف مجالات الحياة، بما يعكس رؤيتها في بناء مجتمع متوازن يقوم على الشراكة الكاملة بين الرجل والمرأة في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.