مطار الفجيرة يسيّر رحلات عارضة إلى 5 وجهات دولية

أعلن مطار الفجيرة الدولي، بالشراكة مع طيران السلام من سلطنة عمان، تسيير سلسلة من رحلات الطيران العارضة في إطار الجهود الإنسانية لدعم المسافرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وبدأ، أمس، تشغيل هذه الرحلات العارضة الخاصة، عبر مدينة مسقط ، لتربط إمارة الفجيرة مع 5 وجهات دولية رئيسية، تشمل: كاليكوت، وحيدر آباد، ولكناؤ وإسطنبول وكراتشي.

ويأتي تشغيل هذه الرحلات في سياق تنسيق متكامل مع شركاء المطار من شركات الطيران وفرق الخدمات الأرضية والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وضمان أعلى مستويات السلامة والانسيابية للمسافرين. وأوضح مطار الفجيرة الدولي أنه يمكن إجراء الحجوزات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة طيران السلام أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين.

وأكد المطار أن هذه الخطوة تعكس التزامه بدعم مرونة قطاع الطيران وتعزيز دوره كمحرك اقتصادي حيوي يسهم في الحفاظ على استمرارية حركة النقل الجوي.

مشدداً على أهمية دوره في توفير بيئة تشغيلية موثوقة وآمنة تدعم متطلبات السفر خلال هذه المرحلة، وتكرس مكانته بوابة استراتيجية تسهم في تعزيز ثقة المسافرين وشركاء الطيران في ظل التحديات القائمة.

وعمل المطار بشكل وثيق مع شركائه من شركات الطيران، وفِرَق الخدمات الأرضية، والجهات المعنية، لضمان انسيابية العمليات وتقديم أعلى مستويات الرعاية للمسافرين طوال إجراءات رحلات الإعادة إلى الوطن.

ويواصل المطار تنسيقه المستمر مع الشركاء وأصحاب المصلحة لمتابعة متطلبات السفر والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يعزز مكانته مركز طيران موثوقاً ومرناً على مستوى دولة الإمارات.

طيران الإمارات

من جهة ثانية، أعلنت «طيران الإمارات» تمديد تعليق جميع رحلاتها المجدولة من وإلى دبي حتى الساعة 23:59 بتوقيت دولة الإمارات يوم السبت 7 مارس، نتيجة استمرار إغلاق الأجواء في عدد من دول المنطقة.

وأوضحت الناقلة أنها تواصل تشغيل جدول محدود من الرحلات، مع إعطاء الأولوية للمسافرين الذين لديهم حجوزات مسبقة على الرحلات المتاحة. كما سيتم قبول ركاب الترانزيت عبر دبي فقط في حال كانت رحلاتهم التالية مؤكدة وقيد التشغيل.

ودعت الشركة المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتلقوا إشعاراً مباشراً منها أو يكن لديهم حجز مؤكد على إحدى الرحلات العاملة ضمن الجدول المحدود.

وأكدت أنها تتابع التطورات بشكل مستمر، وستقوم بتحديث جدول عملياتها وفق المستجدات، مشيرة إلى أن آخر المعلومات المتعلقة بالرحلات سيتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ونصحت الناقلة عملاءها بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم للاطلاع على أي تغييرات أو إلغاءات، إضافة إلى متابعة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم لمعرفة أي تغييرات أو إلغاءات قبل التوجه إلى المطار.

وفيما يخص الخيارات المتاحة للمسافرين المتأثرين، بينت الشركة إمكانية إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى الوجهة نفسها للسفر في أو قبل 27 مارس 2026، أو طلب استرداد قيمة التذكرة للحجوزات المقررة للسفر في أو قبل 12 مارس.

ويمكن تقديم طلب الاسترداد عبر نموذج مخصص في حال الحجز المباشر مع الناقلة، أو من خلال وكيل السفر عند الحجز عبره. وشددت الشركة على أهمية تحديث بيانات الاتصال عبر خدمة «إدارة الحجز» لضمان تسلم جميع الإشعارات المتعلقة بالرحلات. كما أعلنت إغلاق جميع مراكز إنهاء إجراءات السفر داخل المدينة في دبي مؤقتاً وحتى إشعار آخر.

الاتحاد للطيران

وأفادت «الاتحاد للطيران» بأن جميع رحلات الاتحاد للطيران التجارية المجدولة من وإلى أبوظبي، ما تزال معلقة حتى الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، يوم غد الجمعة 6 مارس.

وذكرت الشركة أنه بالتنسيق مع سلطات دولة الإمارات، ورهناً بالحصول على الموافقات التشغيلية والأمنية الصارمة، يتم تسيير عدد محدود من رحلات إعادة التموضع والشحن والعودة إلى الوطن.

ودعت الشركة المسافرين عدم التوجه إلى المطار إلا إذا كانوا قد اشتروا، أو حصلوا على حجز مؤكد خلال الـ24 ساعة الماضية، وسيتم تقييد دخول المطار لمن لا يحملون وثائق سفر مؤكدة.

العربية للطيران

من جهتها، أعلنت شركة العربية للطيران عن تعليق جميع رحلاتها من وإلى دولة الإمارات بشكل مؤقت حتى الساعة 15:00 بتوقيت الإمارات يوم الاثنين المقبل الموافق 9 مارس.

وأوضحت الشركة أن عدداً محدوداً من الرحلات سيستمر في العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحسب الموافقات التشغيلية ومعايير السلامة. وسيتم إخطار الركاب الذين لديهم رحلات مشغلة بشكل مباشر.

