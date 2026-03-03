مراكز التسوق.. الأرفف ممتلئة وجميع المنتجات متوفرة

تشهد الأسواق في الدولة توافراً طبيعياً ومستقراً في سلاسل الغذاء والاحتياجات الأساسية، مع استمرار عمليات التوريد بصورة منتظمة تضمن تدفق السلع إلى الأرفف من دون انقطاع.

ويعكس هذا الاستقرار كفاءة منظومة الإمداد وجاهزية قطاع التجزئة لتلبية احتياجات المستهلكين، بما يعزز الثقة في الأسواق ويحافظ على انسيابية الحركة الشرائية بالمراكز التجارية.

كفاءة عالية

وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة متانة واستقرار الأسواق في دولة الإمارات، وأن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية يتمتع بكفاءة عالية وشمولية وتنوُّع كفيل بتلبية كل احتياجات الأسواق المحلية لفترات زمنية طويلة ومطمئنة، مشددةً على أن جميع السلع الغذائية الأساسية وغير الغذائية متوافرة بكميات كبيرة في كل أسواق الدولة ومنافذ البيع.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل دقيق ومباشر كميات المخزون المتوافرة لدى الموردين ومنافذ البيع المختلفة؛ عبر نظامها الإلكتروني المتطور لمراقبة الأسعار في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إنه يتم جمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر، إضافة إلى إجراء تقييمات دورية شاملة، لضمان توافر السلع الأساسية باستمرار ومنع أي نقص محتمل في الأسواق، بما يعزز استقرار الأسعار ويضمن تلبية احتياجات المستهلكين.

سلاسل إمداد قوية

وطمأنت شركة «ماجد الفطيم» عملاءها بأن جميع متاجر كارفور في دولة الإمارات تواصل أعمالها كالمعتاد.

وقالت الشركة في تعليق:«تظل أرففنا مزوّدة بالمنتجات بشكل جيد، وسلاسل الإمداد لدينا قوية، ونحن على أتم الاستعداد لتوفير الاحتياجات الأساسية التي تعتمدون عليها أنتم وعائلاتكم». في حين أشارت «كارفور» إلى أن جميع متاجرها في الدولة تواصل أعمالها كالمعتاد.

مشيرة إلى أن أرففها مزوّدة بالمنتجات بشكل جيد، وأن سلاسل الإمداد لديها قوية، مع الاستعداد الكامل لتوفير الاحتياجات الأساسية التي يعتمد عليها العملاء وعائلاتهم.

وأوضحت أنه قد يحدث تأخير طفيف في بعض طلبات التوصيل بسبب كثرة الطلبات، إلا أن فرق العمل تبذل جهوداً مكثفة لتقليل ذلك إلى الحد الأدنى، داعية الجميع إلى التسوق بمسؤولية وشراء الاحتياجات الضرورية فقط لضمان توفر المنتجات للجميع، ومؤكدةً جاهزية خطط الطوارئ الشاملة لديها.

استعداد كامل

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إن الأوضاع التشغيلية في جميع فروع التعاونية مستقرة وتسير كالمعتاد، مطمئناً المستهلكين – مواطنين ومقيمين - إلى وفرة السلع وتوافر المخزون الاستراتيجي بكميات تلبي احتياجات المجتمع.

وقال الهاشمي إن جميع السلع الأساسية والاستهلاكية متوافرة على الأرفف من دون أي نقص، مشيراً إلى أن سلاسل التوريد تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، ويتم تعزيز المخزون بشكل مستمر وفق خطط مدروسة تضمن استقرار الإمدادات في مختلف الظروف.

وأضاف: إن التعاونية تضع سلامة المجتمع واستقرار السوق في مقدمة أولوياتها، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية العمليات وعدم تأثّرها بأي مستجدات، مؤكداً أنه لا توجد مؤشرات تدعو إلى القلق، وأن الوضع التمويني مطمئن بالكامل.

استقرار الأسعار

كما أكدت مجموعة «لولو»، والتي تدير أكثر من 280 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي، التزامها بتوفير إمدادات غذائية متواصلة والحفاظ على استقرار الأسعار في جميع متاجرها، مع توافر مخزونات كافية ووفيرة في المتاجر ومراكز التوزيع، من دون وجود أي انقطاع أو نقص في الإمدادات، لضمان التوافر المستمر للمنتجات الأساسية والتي تمثل أولوية قصوى باعتبارها لاعباً رئيساً في منظومة الأمن الغذائي بالمنطقة.

فالمجموعة تعمل عن كثب مع الجهات المختصة وشركاء التوريد لمتابعة المستجدات والاستجابة لها بشكل استباقي، مستندة إلى شبكة توريد عالمية قوية تضم مكاتب في 26 دولة؛ ما يضمن استمرار تدفق المنتجات بكفاءة، والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار للعملاء.

تسوَّقوا بمسؤولية

من جانبها أكدت «أسواق» و«جيان»، التابعتان لمجموعة «جي إم جي»، استمرار عمل متاجرهما كالمعتاد وعلى مدار الساعة، مع جاهزية فرق العمل لخدمة المتسوقين بكفاءة.

وأوضحتا أن شبكة التوريد مستقرة ويتم تزويد الفروع بالمنتجات بصورة منتظمة، بما يضمن وفرة السلع الأساسية واستمرارية الإمدادات في جميع المتاجر. كما دعتا العملاء إلى تجنب الشراء المفرط والتسوق بمسؤولية، دعماً لجهود الحفاظ على توافر المنتجات للجميع وتعزيز استقرار السوق.

توافر السلع

وقال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: انطلاقاً من دورنا كمزوّد وطني للمنتجات المحلية الصنع، نؤكد في مجموعة مزارع العين حرصنا الدائم على تلبية احتياجات عملائنا في مختلف أنحاء الدولة من خلال توفير باقة متكاملة ومتنوعة من المنتجات.

كما نواصل، عبر جميع علاماتنا التجارية، تنفيذ نموذجنا الفعّال والمتكامل لإيصال المنتجات الطازجة من المزرعة إلى المائدة خلال 24 ساعة، بما يدعم استمرارية توافر السلع الغذائية الأساسية بصورة منتظمة، بما في ذلك منتجات الألبان الطازجة والعصائر والدواجن والبيض، وتلبية متطلبات عملائنا خلال هذه المرحلة.

