حلول ذكية للطلب على المواقف العامة بالشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة توفير حلول ذكية وفعالة لتلبية الطلب المتزايد على المواقف العامة، خصوصاً في المناطق السياحية والتجارية، والعمل بشكل مستمر على رصد احتياجات المناطق المختلفة من المواقف، وتهيئتها وفق الخطط السنوية، والتقارير الميدانية، وملاحظات الجمهور.

وقال حامد القائد، مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة إن البلدية وفي ظل سعيها المتواصل لتوفير حلول إضافية للمواقف في مختلف المناطق، فقد أطلقت خدمة ساحات المواقف الذكية .

والتي تعمل بشكل مختلف عن المواقف العامة الخاضعة للرسوم، إذ إن هذه الساحات تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ولا توجد أي فترات مجانية فيها لضمان توفير المواقف.

وأوضح أن التوسع في تهيئة وتوفير المواقف العامة وإخضاعها للرسوم في مدن ومناطق إمارة الشارقة، بالتعاون مع بلديات الإمارة، يُعد من أولويات العمل البلدي. وأوضح القائد أن البلدية وفرت حالياً 10 ساحات ذكية في مدن ومناطق مختلفة من إمارة الشارقة، تُدار بالذكاء الاصطناعي، وتضم 2421 موقفاً.

لافتاً إلى أن العمل جارٍ على تهيئة وتجهيز 6 ساحات أخرى ستوفر 1457 موقفاً إضافياً، سيتم افتتاحها وتدشينها قريباً، لتشكل إضافة نوعية لخدمات المواقف العامة، وتسهم في توفير مواقف نظامية وآمنة لمستخدمي المركبات.

وأشار إلى أن الساحات الذكية تعمل وفق آلية متطورة، حيث تدخل المركبة إلى الساحة عبر المدخل المخصص، وتقوم الكاميرات الذكية المثبتة عند البوابة بقراءة لوحة المركبة وتسجيل بياناتها، وعند خروج المركبة يتم قراءة اللوحة مرة أخرى، ليقوم النظام بحساب مدة الوقوف تلقائياً، وإرسال إشعار إلى مالك المركبة عبر تطبيق «الشارقة الرقمية» يتضمن مدة الوقوف والرسوم المستحقة لإتمام عملية الدفع، مع التأكيد على ضرورة تسجيل المركبة في نظام المواقف عبر التطبيق.