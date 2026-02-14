645 طناً مساهمة «خيرية الفجيرة» و«حمد الشرقي الإنسانية» ضمن سفينة «أم الإمارات»

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية، بالتعاون مع مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، عن مشاركتهما في سفينة «أم الإمارات» المتجهة إلى ميناء العريش، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد معالي سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن مساهمة الجمعية في هذه الحملة الإغاثية تتمثل في إرسال 645 طناً من المواد الغذائية الأساسية، التي جرى تجهيزها بعناية لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المتضررة.

مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بما يحمله من قيم إنسانية سامية ومعانٍ إيمانية تعزز روح التكافل والتراحم والعطاء بين الشعوب.

وأوضح معاليه أن هذه المشاركة تعكس التزام الجمعية برسالتها الإنسانية والوطنية، وحرصها الدائم على أن تكون حاضرة في ميادين العطاء، بالتوازي مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي جعلت من العمل الإنساني ركيزة أساسية في سياستها ونهجها تجاه دعم المتضررين والمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن إيصال هذه المساعدات في الوقت المناسب يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي تواجهها الأسر الفلسطينية، ويساعد في توفير الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الفضيل.

مؤكداً أن العمل الإنساني الإماراتي يواصل أداء دوره بكفاءة وسرعة استجابة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بأفضل صورة ممكنة. وأوضح أن التعاون مع مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية يعكس تكامل الجهود المؤسسية في العمل الإغاثي، ويعزز من فاعلية الاستجابة للاحتياجات الملحة.

وتحمل سفينة «أم الإمارات» مساعدات غذائية وإغاثية متنوعة، ضمن سلسلة مبادرات تنفذها دولة الإمارات في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، بهدف الاستجابة السريعة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتخفيف من الأعباء التي تواجه الأسر المتضررة.