7409 جولات تفتيشية بالفجيرة لتعزيز الصحة العامة وسلامة الغذاء

كثّفت بلدية الفجيرة حملاتها التفتيشية الميدانية على المنشآت الغذائية والتجارية، ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث نفذت 7409 جولات تفتيشية، شملت منشآت غذائية وصحية ومختلف الأسواق، بهدف تعزيز الصحة العامة وسلامة الغذاء، وضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.

وشملت الحملات الأسواق المركزية، والمطاعم، والمخابز، والمقاهي، والمطابخ، ومحال بيع الحلويات، إضافة إلى المنشآت التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال شهر رمضان، حيث ركزت الحملات على التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، وسلامة المواد الغذائية، ومطابقة ممارسات التخزين والتحضير لمعايير السلامة.

كما هدفت الحملات إلى تعزيز الرقابة المجتمعية، ومنع رفع الأسعار، والتأكد من التزام المنشآت بالأسعار المعتمدة، بما يسهم في حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق خلال فترة الذروة الرمضانية.

وأظهرت نتائج الجولات التفتيشية، تحقيق نسبة التزام بلغت %90 بالاشتراطات الصحية، والالتزام بالأسعار المعتمدة، في مؤشر يعكس فاعلية الرقابة الميدانية، ووعي أصحاب المنشآت بأهمية التقيد بالمعايير الصحية المعتمدة.