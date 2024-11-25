"الوطني": مشروع قانون ميزانية 2025 استحدث 6113 وظيفة جديدة

أكد تقرير المجلس الوطني الاتحادي، بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، على استحداث مشروع الميزانية 6113 وظيفة جديدة.

ولفت التقرير الذي نشره المجلس خلال جلسته اليوم (الاثنين)، إلى أن المبالغ المخصصة لتغطية مصروفات المشاريع المستحدثة للجهات الاتحادية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، قد نمت بنسبة 101% لتصل إلى 1.6 مليار درهم للعام 2025 مقارنة بالعام 2024 والذي خصص له مبلغ 794 مليون درهم.

وأشار تقرير اللجنة بأن الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025، تعكس التزامها بدعم قطاع الإسكان، انسجاماً مع الخطة التي أقرها مجلس الوزراء، لتوفير 13 ألف قرار إسكاني، حيث تضمنت ميزانية 2025 إطلاق 2000 قرار إسكاني جديد، إضافة إلى تخصيص 200 مليون درهم كمنح غير مستردة لعدد 250 مستفيداً، بالإضافة إلى مبلغ 371 مليون درهم لتغطية فوائد القروض المقدمة مباشرة من البنوك إلى المستفيدين.

وبحسب التقرير فإن ميزانية عام 2025، تواصل دعم البنية التحتية الاستراتيجية في الدولة، من خلال تخصيص تمويل لمشروع "قطار الاتحاد" لدوره الحيوي في تحسين كفاءة النقل وربط إمارات الدولة بشكل فعال، مما يسهم في تقليل الازدحام المروري، كما تتضمن الميزانية مخصصات لقطاع الفضاء، مما يعزز مكانة الدولة عالمياً ويعزز قدراتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي.

كما تبنت ميزانية العام 2025 العديد من مشاريع البنية التحتية ومنها تخصيص ميزانيات لصيانة وانشاء المراكز الصحية الجديد.