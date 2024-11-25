"الوطني" يتسلم 9 رسائل من مجلس الوزراء بشأن المواضيع والتوصيات

تسلم المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الاثنين) خلال جلسته الأولى من دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تفيد بعدم وجود مانع لدى مجلس الوزراء من مناقشة 3 مواضيع رئيسية، فضلاً عن 6 رسائل أخرى تتعلق بالتوصيات التي اعتمدها المجلس خلال جلساته السابقة.

وبحسب الرسائل الواردة فقد وافق مجلس الوزراء على مناقشة موضوع "سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة"، وموضوع "سياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود".

كما تضمن المواضيع الموافق عليها موضوع "سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية".

وتضمنت الرسائل: رسالة بشأن قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع "سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج"، وبشأن قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع "سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي".

ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع "سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية"، وبشأن قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي، بشان موضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات"، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية".

ووفقاً للرسائل الواردة فقد وردت رسالة بشأن قرار مجلس الوزراء، بشأن موضوع "استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي".