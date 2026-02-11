2.8 مليون معاملة أنجزتها منصة "الشارقة الرقمية" خلال 2025

كشفت المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، خلال مشاركتها في ملتقى الشارقة للتكامل الرقمي، عن أهمية تعزيز التكامل بين الدوائر الحكومية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة ويرتقي بكفاءة الخدمات الحكومية.

وأوضحت أن عدد المعاملات الرقمية بلغ 2.8 مليون معاملة رقمية خلال العام الماضي، محققاً نسبة زيادة وصلت إلى 50%، فيما بلغت نسبة تبادل البيانات 30%، وارتفعت نسبة الربط الحكومي الموحد إلى 65%، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المتعاملين.

كما أشارت إلى تسجيل 19 ألف توقيع رقمي، وتمكين أكثر من 25 ألف موظف رقمياً، مؤكدة أن هذه الجهود أسهمت في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، حيث استفاد منها نحو 256 ألف موظف، إلى جانب تحقيق وفورات وكفاءة تشغيلية تخدم أكثر من 1.3 مليون مستفيد على مستوى الحكومة.