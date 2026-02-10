انتخاب مجلس إدارة الجمعية الكيميائية الإماراتية برئاسة موزة الشامسي

عقدت الجمعية العمومية للجمعية الكيميائية الإماراتية اجتماعها صباح أمس بفندق «هيلتون جاردن إن» في رأس الخيمة، حيث تم اعتماد التقريرين الإداري والمالي للجمعية، في خطوة تؤكد استمرارية التقدم والشفافية في العمل المؤسسي.

وأشاد المجتمعون بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تخصيص عام 2026 عاماً للأسرة، مؤكدين أن هذه المبادرة الوطنية تجسد رؤية القيادة نحو بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وشهد الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، برئاسة موزة سيف مطر الشامسي، أمين عام اتحاد الكيميائيين العرب، وعضوية عائشة أحمد السلحدي نائبة للرئيس، وناهدة سالم المهيري أمينة للسر العام، وفاطمة إبراهيم بشر أمينة الصندوق.

وفاطمة عبدالله الهياس رئيسة اللجنة العلمية، والدكتورة منى سيف بوفروشة الفلاسي عضوة اللجنة الثقافية، ونصرة محمد عبدالمجيد رئيسة اللجنة الثقافية، وضم المجلس أعضاء احتياط: الدكتور براء محمد علي حافظ، الدكتورة وسن علاء الدين الطائي، وسعيدة محمد جمعة العري.

وأشادت موزة الشامسي، رئيسة مجلس الإدارة، بدعم حكومة رأس الخيمة لتوفير مقر الجمعية، وبدعم وزارة تمكين المجتمع، مؤكدة حرص الجمعية على تعزيز مستوى الكيمياء في الإمارات على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تستهدف الجمعية تطوير البحث العلمي والدراسات الكيميائية، وتسليط الضوء على جهود الكيميائيين في الإمارات والوطن العربي، وتعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة.