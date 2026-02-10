420 تصريحاً للتخييم برأس الخيمة خلال الموسم الشتوي الحالي

أصدرت بلدية رأس الخيمة نحو 420 تصريحاً للتخييم ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى توفير تجربة آمنة ومستدامة لمرتادي المناطق البرية والجبلية والساحلية.

وتشهد المخيمات الشتوية الممتدة على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة رأس الخيمة، عند المخرج 122، إقبالاً متزايداً من الزوار، حيث تتحول تلك المناطق الصحراوية إلى وجهة مفضلة للعائلات ومحبي الرحلات البرية خلال هذه الفترة من كل عام.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن البلدية بادرت منذ بداية الموسم إلى تجهيز مواقع التخييم المعتمدة بالخدمات الأساسية، وتهيئة الطرق المؤدية إليها بما يضمن سهولة وصول المركبات وخدمات الطوارئ، إلى جانب اختيار مواقع المخيمات وفق معايير دقيقة تراعي السلامة العامة، وعدم التعارض مع المشاريع التنموية أو الملكيات الخاصة.

وأشار إلى أن البلدية أصدرت خلال الموسم الشتوي الحالي نحو 420 تصريحاً للتخييم، شملت مخيمات للاستخدام الفردي، وأخرى تجارية مرخصة، إضافة إلى مخيمات تابعة لجهات ومؤسسات حكومية.

وذلك ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى ضبط عملية التخييم وضمان سلامة الجميع. وأضاف: إن اشتراطات التخييم الشتوي تضمنت الالتزام بالموقع المحدد في التصريح، وعدم الإضرار بالبيئة الصحراوية أو الحياة الفطرية، وإزالة المخيم وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي بعد انتهاء مدة التصريح، إلى جانب الالتزام بقواعد النظافة والسلامة.

وأكد إياد راسبيه، نائب الرئيس في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن المخيمات الشتوية تلعب دوراً محورياً في تعزيز السياحة الداخلية، مشيراً إلى أن الإقبال عليها شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد الوعي بالسياحة البيئية والسفر المحلي.

وكشف المهندس خالد فضل العلي، مدير عام الدائرة، عن تسجيل 4326 مخالفة بيئية خلال عام 2025، نتيجة تصرفات غير مسؤولة في مواقع سياحية وسكنية ومرافق عامة، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الوعي البيئي والالتزام بالتشريعات المنظمة.