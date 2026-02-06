إصدار وتجديد 316 ألف جواز سفر إماراتي خلال 2025

أنجزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خلال العام الماضي 2025 معاملات إصدار وتجديد أكثر من 316 ألف جواز سفر إماراتي.

ووفقاً للأرقام والإحصاءات التي أعلنت عنها الهيئة أخيراً فقد بلغ إجمالي عدد معاملات إصدار جوازات السفر الجديدة 65 ألفاً و690 معاملة، منها 32 ألفاً و487 معاملة، تم إنجازها خلال النصف الأول من العام الماضي، و33 ألفاً و203 معاملات، تم إنجازها في النصف الثاني.

ووصل إجمالي عدد معاملات تجديد جوازات سفر المواطنين التي أنجزتها الهيئة عام 2025 بداخل الدولة إلى 250 ألفاً و553 معاملة تجديد جواز سفر، منها 102 ألف و970 معاملة في النصف الأول من العام، مقابل 147 ألفاً و583 معاملة تجديد جواز سفر في النصف الثاني من العام.

أما فيما يتعلق بخدمات تجديد جوازات سفر المواطنين في خارج الدولة عبر مختلف البعثات الدبلوماسية فقد بلغ إجمالي عدد معاملات تجديد جوازات المواطنين الموجودين خارج الدولة 217 معاملة، منها 196 معاملة في النصف الأول من العام، و21 معاملة في النصف الثاني من العام.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قد أطلقت خلال العام الماضي خدمة جديدة، تمكن المواطنين من إصدار وتجديد جوازات السفر، خلال خمس دقائق فقط، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل سفر المواطنين، وتسريع إنجاز معاملاتهم، حيث تم توفير الخدمة على مدار الساعة في جميع المنافذ الجوية بالدولة، ما مكن المسافرين من إتمام عملية التجديد أو الإصدار فوراً، أثناء وجودهم في المطار.

وأشارت إلى أن الخدمة الفورية في المطار حل مثالي لأي مسافر يكتشف قرب انتهاء صلاحية جوازه قبيل السفر، موضحة أن الخدمة لا تقتصر على تجديد الجوازات فقط، بل تشمل إصدار جواز السفر لأول مرة، أيضاً، ما يمنح المواطنين مرونة كبيرة في اختيار الطريقة الأنسب لإنجاز معاملاتهم.