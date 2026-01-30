لجنة إزالة التعديات في المزارع بالشارقة تواصل جولاتها التفتيشية

نظّمت لجنة إزالة التعديات في المزارع بالشارقة جولات وزيارات تفتيشية ميدانية على عدد من المزارع في مدينة الشارقة، تنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، للحد من أي مخالفات تنظيمية في المزارع، وتطبيق الأنظمة والقوانين بما يعزز المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، ويحافظ على الممتلكات، ويمنع الاستخدامات غير المتوافقة مع الغاية المخصصة لها، أو ممارسة أي أنشطة دون تصريح أو ترخيص.

وزارت اللجنة برئاسة خالد بن فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة ورئيس اللجنة، عدداً من المزارع في منطقة الزبير بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية، للاطلاع ورصد أية ملاحظات في هذه المزارع وتطبيق الإجراءات القانونية والإدارية بناءً على المهام التي تقوم بها اللجنة وتنفيذ التوجيهات بهذا الشأن.

وأكد خالد بن فلاح السويدي أن المزارع في إمارة الشارقة تم منحها وتخصيصها لأهداف الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة، سواء بالزراعة أو تربية الحيوانات الأليفة بما يعود بالنفع على أصحابها ويسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وشهدت الزيارات رصد العديد من المزارع التي قام أصحابها باستثمارها بالصورة الصحيحة والمثلى. وأوضح أن الجولات أسفرت عن رصد عدد من المزارع التي تحتاج إلى تصحيح أوضاعها.