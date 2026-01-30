بلدية منطقة العين تطلق مهرجان الزهور 2026 في منتزه الصاروج بارك

أكد خليفة السعدي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي ببلدية منطقة العين، أن إطلاق مهرجان العين للزهور 2026 في منتزه الصاروج بارك خلال الفترة من 30 يناير حتى 13 فبراير المقبل، يجسد توجه البلدية في تعزيز الهوية الجمالية والبيئية للمدينة ودعم مكانتها وجهة جاذبة للزوار والسياح، وذلك في حدث مجتمعي وسياحي يعد الأكبر من نوعه في مدينة العين.

وأضاف: «يقام المهرجان على مساحة إجمالية تبلغ 50 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 32 ألف متر مربع من الزراعات، منها 17250 متراً مربعاً مخصصة للزهور، بمشاركة 22 نوعاً من الزهور الموسمية التي تم توظيفها في لوحات فنية ومجسمات إبداعية.

حيث تم تقسيم موقع المهرجان إلى سبع مناطق رئيسية، صممت كل منها بهوية بصرية وتجربة مختلفة تجمع بين الزهور والمجسمات الفنية والعروض التفاعلية والمناطق الترفيهية.

كما يضم مهرجان العين للزهور 10 مجسمات زهرية ضخمة يتراوح ارتفاعها بين 3 و5 أمتار، إلى جانب برج حلزوني زهري بارتفاع 8 أمتار مزود بمنصة علوية تتيح للزوار مشاهدة بانورامية شاملة لموقع المهرجان، وتسعى البلدية من خلال هذا البرج الزهري إلى تسجيل رقم قياسي عالمي لأعلى مجسم زهري، في خطوة تعكس طموح مدينة العين وقدرتها على تقديم فعاليات نوعية ذات حضور عالمي».

كما سيشمل البرنامج الترفيهي للمهرجان عروضاً مسرحية وفنية متنوعة على مسرح المهرجان، وعروضاً متجولة في أرجاء الموقع، وعروض ليزر وإضاءة، وعروض الضباب، إضافة إلى تخصيص أربع منصات تصوير تفاعلية صممت لتكون وجهات مميزة لالتقاط الصور التذكارية.

ويأتي تنظيم المهرجان انسجاماً مع استراتيجية دائرة البلديات والنقل الرامية إلى تنشيط السياحة الداخلية في إمارة أبوظبي، وتقديم فعاليات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستخدام المجتمعي للمرافق العامة، حيث يوفر المهرجان تجربة ترفيهية متكاملة تستهدف العائلات والأفراد من مختلف الفئات العمرية.

ويمثل مهرجان العين للزهور نقلة نوعية في تنظيم الفعاليات البيئية والترفيهية في المدينة، حيث حرصت البلدية على تقديم مفهوم جديد لمهرجانات الزهور يجمع بين الجمال الطبيعي والابتكار الفني والتجربة التفاعلية.