268 مرشداً سياحياً إماراتياً مسجلون في وزارة الاقتصاد

كشف محمد الأحبابي، مدير إدارة تنمية السياحة في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن عدد المرشدين السياحيين الإماراتيين المسجلين لدى الوزارة 268 مرشداً سياحياً.

مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي، بما يعكس الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في إثراء التجربة السياحية ونقل الهوية والثقافة الإماراتية للزوار والسياح من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن حملة «أجمل شتاء في العالم» تستهدف زيادة الزخم السياحي خلال موسم الشتاء في دولة الإمارات، ورفع معدلات الإقبال على الوجهات السياحية في مختلف إمارات ومدن الدولة، بما يسهم في دعم السياحة الداخلية وترسيخ مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية تتميز بالتنوع والاستدامة على مدار العام.

وذلك انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031. وأوضح أن النسخة السادسة من الحملة، التي تقام تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، تركز على دعم وتمكين الشركات السياحية الناشئة ورواد الأعمال، من خلال إبراز التجارب السياحية المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات، ودمجها ضمن المنصات الترويجية والأنشطة المصاحبة للحملة، بما يعزز حضورها في السوق، ويدعم نموها واستدامتها، ويسهم في تنويع المنتج السياحي الوطني.

كما تهدف الحملة في نسختها الحالية إلى تشجيع الاستثمار في الأفكار السياحية الجديدة، وتسهيل البيئة الاستثمارية وتوفير الدعم اللازم لتمكين هذه الأفكار من النمو والتوسع، وتحويلها إلى قصص نجاح عالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار في قطاعنا السياحي الحيوي.

جهود وطنية

وأشار إلى أن اختيار هذا التوجه لنسخة العام الحالي من الحملة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين رواد الأعمال في مختلف المجالات الحيوية ومن ضمنها القطاع السياحي، وفتح فرص التميز أمام رواد الأعمال في هذا القطاع ومساعدتهم على نمو وازدهار مشروعاتهم، وتعزيز حضور منتجاتهم وخدماتهم ضمن الوجهات والأنشطة الشتوية، والوصول إلى جمهور عريض من الزوار والسياح.

وفيما يخص الوجهات الجديدة التي روجت لها الحملة في مواسمها السابقة، نوه الأحبابي أن الحملة حرصت على تسليط الضوء على مقاصد سياحية واعدة وغير تقليدية في مختلف إمارات الدولة، بما يعكس ثراء وتنوع المنتج السياحي الإماراتي، ويعزز الجاذبية السياحية على امتداد الخريطة الجغرافية لدولة الإمارات في مختلف الإمارات والمدن والمناطق.

سياحة خضراء

وقال: في النسخة الخامسة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي حملت شعار «السياحة الخضراء»، ركزت الحملة على الترويج لوجهات وتجارب سياحية جديدة تعكس الطبيعة الخضراء والاستدامة البيئية في دولة الإمارات، وتبرز التنوع الجغرافي والسياحي الذي تتمتع به الإمارات السبع، وذلك في إطار دعم السياحة الداخلية وتشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية والسياحية المستدامة.

وأضاف أن من أبرز هذه الوجهات منطقة مصفوت في إمارة عجمان، التي فازت بجائزة «أفضل قرية سياحية في العالم» لعام 2025، من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك لما تتميز به من طبيعة جبلية خلابة، وبيئة زراعية غنية، وتجارب سياحية مستدامة تعكس الهوية المحلية. وأسهم هذا الزخم الترويجي في إبراز مصفوت وجهة للسياحة البيئية والريفية.

ولفت مدير إدارة تنمية السياحة في الوزارة إلى أن الحملة سلطت الضوء على الوجهات الخضراء والطبيعية في مختلف إمارات الدولة، بما يشمل المزارع والمناطق الزراعية والمحميات البيئية والمواقع التي تجمع بين الطبيعة والتراث، إلى جانب الترويج للتجارب البيئية والترفيهية.