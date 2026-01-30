«الهلال الأحمر»: 56 ألف درهم إلى 75 ألفاً تكاليف إنشاء وإدارة الخيمة الرمضانية

دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كل المحسنين والشركات للمساهمة في جهود ومبادرات الهيئة لشهر رمضان المبارك 2026، واغتنام مجموعة الخدمات المتميزة، التي توفرها الهيئة، ومن ضمنها «إنشاء وإدارة خيم إفطار الصائمين» في كل مناطق وإمارات الدولة.

وأفادت الهيئة بأن رسوم إنشاء الخيم الرمضانية تتراوح هذا العام ما بين 56 ألف درهم إلى 75 ألفاً للخيمة، تتولى بموجبها الهيئة كل الإجراءات المتعلقة، بإصدار تراخيص إقامة الخيمة من قبل الجهات المعنية، وإدارتها والإشراف عليها بواسطة فرق مدربة ومؤهلة.

وأشارت إلى أن تكلفة إنشاء الخيم الرمضانية تختلف باختلاف الموقع الجغرافي وتكاليف تجهيزها، موضحة في الوقت نفسه بأن التكلفة تشمل توفير 100 وجبة رمضانية يومية لكل الصائمين من الموجودين في داخل الخيم.

وتعكف الهيئة سنوياً على إدراج وتنظيم برامج «الخيم الرمضانية»، ضمن حزمة خدماتها لشهر رمضان المبارك، بهدف تمكين الخيرين والمحسنين من المساهمة في أنشطة وفعاليات الهيئة لهذا الشهر، خصوصاً أن هذه الفترة تشهد حرصاً كبيراً من جميع الفئات للبذل، وكسب الحسنات.

وبحسب الهيئة فإن جهود مشرفي الهيئة على الخيم الرمضانية لا تقتصر مهمتهم على توفير وجبات الإفطار لمن يقبل عليها، ليجتمعوا على موائد الرحمن، وإنما هي تقدم خدمات 5 نجوم.