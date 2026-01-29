41653 معاملة منجزة عبر نظام «رخصتي» في الفجيرة

أعلنت بلدية الفجيرة بدء تنفيذ المرحلة الثانية المتقدمة من تطوير نظام «رخصتي»، وقال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، إن المرحلة الثانية ستشكّل قفزة نوعية في مستوى التكامل الرقمي وخدمات الترخيص.

موضحاً أن هذه المرحلة تستهدف إدخال حلول مبتكرة، وتوسعة الربط مع الجهات الحكومية، وتعزيز تجربة المتعامل من خلال خدمات أكثر سلاسة وذكاء، بما يدعم القطاعات الاقتصادية ويرتقي بجاذبية الإمارة الاستثمارية.

وأشار الأفخم إلى أن هذه المرحلة تأتي امتداداً للنجاحات المحققة في المرحلة الأولى خلال عام 2025، التي ركزت على تسريع الإجراءات وتحسين رحلة المتعامل وتطوير قنوات الخدمة، مؤكداً أن النتائج المتحققة شكّلت أساساً قوياً للانتقال إلى مستوى أكثر تقدماً من العمل الحكومي الرقمي.

ولفت إلى أن النظام شهد توسعاً ملحوظاً في الاستخدام، حيث وصل عدد مستخدمي منصة «رخصتي» إلى 17,767 مستخدماً، فيما بلغ إجمالي المعاملات المنجزة 41,653 معاملة. وذكر الأفخم أن بلدية الفجيرة نجحت في إتاحة خدمة توثيق عقود تأسيس الشركات عبر النظام، ما أسهم في إنجاز 2,066 عقداً بمتوسط زمن إنجاز يبلغ 4 أيام فقط.