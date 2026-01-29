مؤتمر منظمة الجمارك العالمية يناقش التجارة المشروعة والمرونة في سلاسل الإمداد

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت الأربعاء، فعاليات مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتنظمه منظمة الجمارك العالمية تحت شعار «مرونة الجمارك في عالم معقّد:

تأمين وتيسير التجارة عبر الابتكار»، باستضافة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام العديد من القضايا المهمة منها تسخير الابتكار لتعزيز أمن الحدود، وتيسير التجارة المشروعة، وبناء المرونة في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال الجلسة الافتتاحية، أنّ استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي تجسد رؤية قيادتها الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار وتسهيل التجارة، وبيئة متقدمة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية المستدامة، والأمن، وازدهار الاقتصاد العالمي.

مشيراً إلى نجاح الإمارات في ابتكار وتقديم أكثر من 80 خدمة ذكية ورقمية تغطي مختلف مجالات العمل الجمركي والأمني، فيما وصلت نسبة التحول الإلكتروني في خدمات «جمارك الإمارات» إلى 100 %، بما يعكس التزام دولة الإمارات ونجاحها في التحول لمنظومة رقمية شاملة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز ودعم منظومة التجارة العالمية.

وشدد الشامسي، على أن الإمارات تؤمن بأن التعاون الدولي والشراكات التقنية هما الأساس في بناء جمارك ذكية قادرة على تعزيز التجارة العالمية ومواجهة التحديات العابرة للحدود.

كما أنها تثمّن دور منظمة الجمارك العالمية في عقد هذا المؤتمر باعتباره منصة حوارية تجمع القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والرؤى، مشيراً إلى التزام الإمارات الدائم بدعم جهود منظمة الجمارك العالمية في تعزيز التعاون، وتطوير الأنظمة الذكية، وبناء قدرات بشرية مبتكرة قادرة على تصميم مستقبل أكثر أماناً واستدامةً للتجارة العالمية.

وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة، «خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المؤتمر»، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي، بالتزامن مع اليوم العالمي للجمارك، يرسخ مكانة الإمارات الرائدة وجهة عالمية في استضافة أبرز الأحداث والفعاليات العالمية.

كما تعزز دورها كشريك استراتيجي في منظومة الجمارك العالمية، وتؤكد توجهها الاستراتيجي المتمثل في تسهيل حركة التجارة العالمية، ودعم الجهود العالمية لتحقيق الاستقرار والحفاظ على أمن المجتمعات والشعوب، وحماية سلاسل الإمداد والتوريد، وضمان المنافسة العادلة في مجال التجارة.

وقال الفلاسي: «نتعامل يومياً مع آلاف المعاملات الجمركية وقد زاد عدد المعاملات من 26 مليون معاملة في العام 2023 إلى 40 مليون معاملة في نهاية 2024، وفي دولة مثل الإمارات تسابق الزمن وتصنع المستقبل، يتم التطوير والتحديث بصفة مستمرة لضمان تقديم أحدث الخدمات للمتعاملين وخلق التوازن بين الالتزام وتسهيل آليات العمل».

وأضاف: جمارك الإمارات نجحت في تحويل أكثر من 98 % من معاملات الجمارك إلى معاملات إلكترونية بالكامل، فيما تتبقى أقل من 2 % من المعاملات يدوياً، لافتاً إلى أن زمن التخليص الجمركي وصل وفق مؤشر قياس مجلس الوزراء إلى أقل من 5 دقائق للمعاملة وهذا رقم عالمي، وقد وصلنا إلى أقل رقم إنجاز معاملة مستوفية كافة الشروط يتم تخليصها إلكترونياً بزمن 47 ثانية.