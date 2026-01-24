أكدت الدكتورة رقية البستكي، مدير إدارة الدواء بمؤسسة الإمارات للدواء، بأنه جارٍ العمل على استراتيجية خاصة باستدامة المخزون الاستراتيجي من الأدوية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الصحية المحلية والشركات الدوائية.

وأفادت أن استدامة المخزون الاستراتيجي تعد من أهم استراتيجيات مؤسسة الإمارات للدواء، حيث إن النصوص التشريعية التي ذكرت في المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، نصت على وضع سياسة للمخزون الاستراتيجي للدولة.

بالإضافة إلى وجود نصوص تشريعية أخرى تضمن توافر هذا المخزون مثل قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025 في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي.

وأوضحت الدكتورة رقية البستكي أن المؤسسة شرعت في تشكيل فريق لدعم توفير الأدوية لأفراد المجتمع، وذلك من خلال مراجعة قواعد التسعيرة الدوائية ووضع مبادرات لتحفيز المصانع المحلية على استغلال الإنتاج الموجود لديها وتوجيهه لتصنيع الأدوية الأساسية، وكذلك الأدوية المطلوب توفرها في دولة الإمارات.

وقالت: إن إدارة الرقابة والتفتيش بمؤسسة الإمارات للدواء تتولى مهمة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المواقع الإلكترونية لرصد المنتجات غير الحاصلة على ترخيص من المؤسسة، حيث يتم إيقاع المخالفات والعقوبات القصوى لهذه الممارسات، خصوصاً إذا تم تداول منتجات مغشوشة في الدولة.

وأضافت الدكتورة رقية البستكي: إن المؤسسة لديها إدارات متخصصة للتيقظ الدوائي على تواصل مع المحافل الدولية والإقليمية في حال وجود أية أدوية مغشوشة أو متدنية الجودة أو النوعية يتم تداولها في أسواق الدولة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها ومخالفة الجهات التي تقوم بهذه الممارسات غير السليمة.

وتابعت: فيما يخص المواقع الإلكترونية خارج الدولة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، فالمؤسسة على تواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لحجب هذه المواقع أو إزالة المنتجات المخالفة، وهذا مطبق بشكل أكبر داخل الدولة، لافتة في الوقت نفسه إلى حرص المؤسسة على تعزيز وتطوير جانب الرقابة على المنتجات خارج الدولة.