«الشارقة للبحوث»يرسّخ الإمارة وجهةللرعاية الصحية

أكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن المجمع يولي اهتماماً خاصاً بالقطاع الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية ذات الأولوية، ولما له من أثر مباشر على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يسهم في دعم الابتكار وترسيخ مكانة الشارقة وجهة رائدة لقطاع الرعاية الصحية والتقنيات الطبية المتقدمة.

وأوضح المحمودي أنه في إطار جهود إمارة الشارقة حقق المجمع إسهامات في تعزيز بيئة البحث والتطوير في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية، ودعم إنشاء منظومة صحية متقدمة قائمة على الابتكار.

كما يعمل المجمع على تسريع نقل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمعات وتدعم استدامة قطاع الصحة، وإطلاق المبادرات التي تدعم التوجهات نحو الابتكار.

وبين المحمودي أن استضافة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، للمؤتمر الدولي للصيدلة والطب الرابع عشر، يأتي في إطار التزام المجمع بتوفير بيئة متكاملة تمكن الشركات والباحثين من تحويل الابتكار إلى أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس، مشيداً بأهمية المؤتمر الدولي للطب والصيدلة بوصفه منصة فاعلة لتبادل المعرفة وبناء الشراكات ودعم الابتكار في الصناعات الدوائية والتقنيات الطبية.

ودوره الرائد أيضاً كمنصة رائدة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، ودعم الاستثمار في أحد أكثر القطاعات حيوية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة صناعات دوائية متقدمة قائمة على المعرفة، والشراكات الدولية، والتقنيات الحديثة.