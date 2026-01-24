200 وظيفة شاغرة في اليوم المفتوح للتوظيف بالفجيرة

استقطب اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، أكثر من 300 باحث عن عمل من الكفاءات الوطنية، وشارك فيه 16 جهة حكومية وخاصة، قدمت ما يزيد على 200 شاغر وظيفي في مختلف القطاعات، وذلك خلال الفعالية التي أقيمت في فندق البحر بالفجيرة.

جرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الوطنية «نافس»، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية نوعية تلبي احتياجات الباحثين عن عمل، وتدعم جهود التوطين في الإمارة والدولة.

وشكّل هذا الحدث باكورة فعاليات الدائرة للعام الجديد، ليجسد التزامها المتواصل بتوفير فرص وظيفية مباشرة للمواطنين، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في السوقين الحكومي والخاص، من خلال منصات فعالة تتيح للباحثين عن عمل التواصل المباشر مع ممثلي التوظيف.

وشهد اليوم المفتوح مشاركة واسعة من الجهات المشاركة التي عرضت شواغر في مجالات متعددة تشمل الإدارة، والخدمات، والتقنية، والقطاع اللوجستي، والتأمين، والقطاعات التشغيلية، ما أتاح للمتقدمين فرصة مقابلة مسؤولي التوظيف مباشرة، والتعرف على المتطلبات الوظيفية المتاحة.

وفي هذا السياق أكدت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي بدائرة الموارد البشرية، أهمية استمرار هذه المبادرات ودورها في تمكين الكفاءات الوطنية، بقولها:

«يشكل اليوم المفتوح محطة مهمة لربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة مباشرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم مسيرة التوطين. ونحن في دائرة الموارد البشرية حريصون على خلق منصات فعّالة تسهم في استقطاب الكفاءات المواطنة وتمكينها من الحصول على وظائف نوعية تلبي طموحاتها المستقبلية».