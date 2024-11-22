"اكتفاء" تطرح حليب مليحة العضوي في أبوظبي و العين لتعزيز الأمن الغذائي

أعلنت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" عن طرح حليب مليحة العضوي، المنتج في مزرعة مليحة للألبان، الغني ببروتين A2A2، في فروع لولو هايبر ماركت بأبوظبي والعين، يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية المؤسسة لتعزيز انتشار منتجاتها العضوية في مختلف منافذ البيع بدولة الإمارات، تلبيةً للطلب المتزايد على المنتجات العضوية الصحية، وسعيًا لتوفير خيارات غذائية مستدامة تلبي احتياجات السوق المحلية.

وأشار سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والرئيس التنفيذي لمؤسسة “اكتفاء”، إلى أن المؤسسة تركز على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي عبر توفير منتجات عضوية عالية الجودة، وأوضح أن "اكتفاء" تتبع خطة متكاملة لفتح المزيد من منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، لتوسيع نطاق وصول المنتجات العضوية، مؤكداً أن هذه الجهود تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على صحة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن منتجات "اكتفاء" تشهد إقبالاً متزايداً بشكل يومي، مما يعكس ثقة المستهلكين بجودة هذه المنتجات، كما أكد أهمية التعاون مع المؤسسات الكبرى في قطاع التجزئة، مثل لولو هايبرماركت، التي تُعد شريكاً استراتيجياً لتوفير المنتجات العضوية بسهولة ووفق معايير عالمية، وأشاد بدورها في دعم المنتجات الوطنية وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز قطاع التجزئة بالدولة.

أما على صعيد الإنتاج، فقد أوضحت المؤسسة أن مزرعة مليحة للألبان تجاوزت إنتاجها اليومي 32 ألف لتر، ما يمثل إنجازاً يعكس التطور المستمر في كفاءة المزرعة وجودة إنتاجها، وبهذا التطور تواصل “اكتفاء" دورها الرائد في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات العضوية .