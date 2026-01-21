مبادرة جديدة لدعم الفتيات الإماراتيات وتعزيز القيم الأسرية والاجتماعية

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، تزامناً مع إعلان عام الأسرة، مبادرة «مجلس أمي حمدة» تكريماً لوالدتها الشيخة حمدة بنت محمد بن خليفة آل نهيان.

وتسعى المبادرة إلى تقديم محاور تطبيقية مبتكرة تشمل مشروع «هويتي في لباسي» الذي يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال الالتزام باللباس الإماراتي التقليدي كرمز للاعتزاز والانتماء، ومشروع «قهوة الدار» الذي يعكس أصالة الضيافة الإماراتية من خلال ورش عملية لتعليم الفتيات السلوكيات التقليدية وأصول الكرم الإماراتي.

وتتميز جميع برامج المجلس بهندسة دقيقة للمستهدفات المعرفية والسلوكية بما يعزز الممارسات الأصيلة للهوية الإماراتية.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن والدتها كانت لها بصمة كبيرة في تكوين شخصيتها ودعم مسارها الدراسي وتميزها الأكاديمي.

مشيرة إلى أن إطلاق المجلس باسم والدتها يعد تكريماً لها واحتفاءً بالقيم والموروث الإماراتي الأصيل الذي تمثله كقدوة للأم الإماراتية في تعزيز الأسرة المتماسكة والمستقرة. وأضافت أن المبادرة تعكس التوازن بين الأصالة والمعاصرة في بناء شخصية المرأة الإماراتية، وتعمل على تعزيز مكانتها في المجتمع ورفع وعيها الثقافي والاجتماعي.

وأوضحت أن رؤية المجلس تتناغم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تؤكد على أن الأسرة هي خط الدفاع الأول عن الثقافة والقيم الوطنية.

مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تمكين الفتاة الإماراتية وإعدادها لتكون ركيزة في المجتمع وصانعة للأجيال القادمة من خلال تنمية مهارات القيادة والوعي الذاتي والمعرفة بالموروث الثقافي والتفاعل الإيجابي مع التطورات الحديثة.

وبينت الشيخة الدكتورة شما أن المبادرة تستهدف الفئة العمرية من 15 إلى 30 عاماً.