114 ألف طن من المساعدات قدمتها الإمارات إلى أهالي غزة

كشف حمود سعيد العفاري، منسق عمليات الإغاثة الإماراتية ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، أن القيمة الإجمالية للمساعدات التي قدمتها العملية منذ إطلاقها بلغت نحو 2.6 مليار دولار، مؤكداً أن دولة الإمارات تتصدر قائمة الدول الداعمة لقطاع غزة، مستحوذة على ما نسبته 46% من إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع.

وأوضح العفاري لـ«البيان»، خلال مشاركته في أعمال تجهيز «سفينة صقر الإنسانية» التي تحمل الرقم (24) ضمن سفن العملية، أن عملية التجهيز تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وبمباشرة من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، حيث جرى تحميل السفينة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية المخصصة للأشقاء في قطاع غزة، وفق خطة لوجستية دقيقة تضمن سرعة وصول الشحنات وسلامتها.

وأشار إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن المساعي الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناة المدنيين، ولا سيما الفئات الأكثر تضرراً، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة والاستثنائية التي يشهدها القطاع.

لافتاً إلى أن فرق العمل والمتطوعين يواصلون أداء مهامهم على مدار الساعة ووفق أعلى المعايير التنظيمية واللوجستية، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

مؤكداً أن السفينة من المقرر أن تصل إلى ميناء العريش قبل حلول شهر رمضان المبارك، تمهيداً لنقل المساعدات إلى داخل القطاع وتوزيعها على الأسر المحتاجة.

ولفت العفاري إلى أن حجم المساعدات التي قدمتها عملية «الفارس الشهم 3» لأهالي غزة تجاوز أكثر من 114 ألف طن من المساعدات المتنوعة منذ انطلاقها، تم إيصالها عبر الجسور البرية والبحرية والجوية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

والتكاتف الكبير من أبناء الشعب الإماراتي، في صورة تعكس عمق التضامن الإنساني، وترسخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الدول الرائدة عالمياً في مجال العمل الإغاثي والإنساني ومساندة الشعوب المتضررة في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن «سفينة صقر الإنسانية» ستسهم في تعزيز حجم المساعدات المقدمة لأهالي غزة خلال المرحلة المقبلة.

دعم القطاع الصحي

وأكد العفاري حرص دولة الإمارات على دعم القطاع الطبي في قطاع غزة، من خلال تقديم 33 سيارة إسعاف، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه المستشفى الميداني الإماراتي في القطاع، والذي استقبل منذ افتتاحه أكثر من 54 ألف حالة مرضية.

مشيراً إلى أن الفريق الطبي أجرى آلاف العمليات الجراحية التي تراوحت بين البسيطة والمتوسطة والخطيرة في تخصصات متعددة، شملت جراحة العظام والأعصاب والجراحة العامة.

وأشار إلى أن المستشفى، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 200 سرير، يواصل استقبال المرضى من مختلف الفئات على مدار الساعة، وتقديم الخدمات العلاجية والطبية بإشراف كوادر طبية إماراتية ومتطوعين من أبناء الدولة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدعم المنظومة الصحية في القطاع.

المستشفى العائم

وكشف العفاري، أن المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش، والذي يضم 100 سرير، استقبل أكثر من 23 ألف حالة مرضية من الرجال والنساء والأطفال، مؤكداً أن المستشفى يواصل تقديم خدماته العلاجية للأشقاء الفلسطينيين وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية، انطلاقاً من نهج القيادة الرشيدة والتزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإغاثية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمحتاجين.

دعم واسع

وقال العفاري: «بلغ عدد السفن التي أبحرت ضمن العملية بلغ 24 سفينة انطلقت من الموانئ الإماراتية وميناء العريش وقبرص باتجاه القطاع، فيما تجاوز عدد الرحلات الجوية 737 رحلة، أسهمت في نقل المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية بشكل عاجل».

مشيراً إلى أن الدعم شمل أيضاً إدخال نحو 10 آلاف شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء، بما يعزز القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في ظل الظروف الصعبة.

طيور الخير

وأشار العفاري إلى أن دولة الإمارات واصلت جهودها الإنسانية عبر «عملية طيور الخير» ضمن إطار «الفارس الشهم 3»، حيث تم تنفيذ 81 عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، شاركت فيها 218 طائرة، وأسفرت عن إسقاط أكثر من 3076 طناً من المواد الغذائية والإغاثية في المناطق المتضررة داخل القطاع.

محطات تحلية المياه

وأوضح العفاري، أن دولة الإمارات نجحت في إنشاء 6 محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو مليوني غالون يومياً من المياه الصالحة للشرب.

كما جرى إصلاح وإنشاء شبكة لتوزيع المياه مدعومة بـ36 صهريجاً لتغطية أكبر المناطق السكنية، إلى جانب توفير 68 خزاناً للمياه، وحفر وتجهيز 115 بئراً، بما يسهم في التخفيف من أزمة المياه وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

الإمارات تتصدر قائمة الدول الداعمة لغزة بنسبة 46 % من إجمالي المساعدات الإنسانية

77

ألف مريض استقبلهم المستشفيان «الإماراتي الميداني» و«العائم» في العريش