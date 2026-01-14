سلطان الجابر: الإمارات سباقة في ريادتها بخارطة استثمارات الطاقة عالمياً

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة شركة «مصدر»، في كلمته بالقمة العالمية لطاقة المستقبل خلال افتتاح فعاليات أسبوع الاستدامة، الدور الرائد الذي تلعبه الدولة على خارطة تعزيز الاستدامة عالمياً وجهودها الحثيثة نحو مستقبل تحول الطاقة وتقليص البصمة الكربونية.

وأضاف أن النمو في دولة الإمارات يرتكز على منهجية واقعية وعملية، ويسترشد بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتقوده الأهداف الطموحة وبعيدة المدى. وأكد أن نهج الإمارات يتمثل في التخطيط المنطقي والمتوازن، والعمل الجاد، والاستثمار وفق أسس واضحة، مؤكداً رؤية الدولة الريادية في الدمج بين مزيج الطاقة مع استمرارية الحاجة إلى النفط والغاز لإنتاج الكهرباء.

وأشار الجابر إلى التوقعات حتى عام 2040 والتي تشير زيادة طلب مراكز البيانات على الكهرباء بأكثر من 500 % مع تسارع وتيرة الطلب على الطاقة في مختلف القطاعات فعدد الرحلات الجوية سيتضاعف، وسيزداد عدد سكان المدن بمقدار 1.5 مليار نسمة.

ولتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق وبتكلفة مناسبة نحتاج إلى نهج واقعي وعملي، حيث سيظل النفط والغاز المصدر الأساسي لأكثر من 70 % من الإمدادات المطلوبة وهو تطوير آليات عمل أفضل وأكثر كفاءة مع السعي في الوقت نفسه نحو طاقة نظيفة منخفضة الكربون عبر أكبر مشروعات الطاقة الشمسية، والطاقة النووية إلى جانب توربينات الرياح المصممة للعمل في سرعات الرياح المنخفضة.

وتابع بالعمل على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة عبر منظومات الأعمال مع تطويع الذكاء الاصطناعي أداة فعالة ترتكز عليها استراتيجيتنا الصناعية، وليس إضافة ثانوية، حيث نستخدم حلوله وأدواته في جميع مجالات ومراحل قطاعَي الطاقة والصناعة، بهدف رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل للطاقة.

وأضاف أن القيادة الرشيدة للدولة قد ارتأت منذ عشرين عاماً اتخاذ خطوة سباقة بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتعد مسيرة «مصدر» خلال تلك الفترة خير دليل على تحقيق الإنجازات وفق تلك الرؤية الواضحة، حيث أسهمت «مصدر» في نشر حلول الطاقة المتجددة في 45 دولة عبر قارات العالم الست وتخفيض تكلفتها بأكثر من 90 % وبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمشروعات الشركة 65 غيغاواط، لتقطع معظم الطريق نحو تحقيق هدفها بإنتاج 100 غيغاواط بحلول 2030.