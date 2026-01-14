الإمارات تتصدر إقليمياً في توفير طاقة آمنة بأسعار تنافسية

قال شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة، إن دولة الإمارات باتت في صدارة دول المنطقة على صعيد خريطة الاستدامة، بفضل سياساتها الاستباقية في تطوير قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة، ودورها الفاعل في دعم الجهود العالمية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.

وأوضح العلماء، في تصريحات لـ «البيان»، على هامش انطلاق فعاليات اليوم الأول من «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، أن منظومة الطاقة في الدولة تتمتع اليوم بدرجة عالية من التوازن والتنوع، عبر مزيج فريد يجمع بين الطاقة المتجددة والطاقة النووية إلى جانب مصادر الطاقة التقليدية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة عالية، ويعزز في الوقت ذاته أمن الطاقة واستدامتها، مع الحفاظ على البيئة وتوفير الكهرباء بأسعار تنافسية تلبي تطلعات المستهلكين.

وأشار إلى أن هذا التنوع في مصادر الإنتاج يعكس حجم الاستثمارات الاستراتيجية التي ضختها الدولة في البنية التحتية لقطاع الطاقة، ويعزز قدرتها على مواكبة النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع، دون الإخلال بالتزاماتها البيئية طويلة الأمد.

وأضاف أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» أصبح منصة إقليمية محورية لاستقطاب كبرى الشركات والهيئات والمؤسسات العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، ما يسهم في تبادل الخبرات، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات الداعمة للتحول نحو الطاقة الخضراء، لا سيما الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الذي بات عنصراً أساسياً في تطوير كفاءة الشبكات وتحسين إدارة الموارد ورفع موثوقية الإمدادات.

وأكد وكيل الوزارة أن دولة الإمارات ماضية في تنفيذ برامج تطوير شاملة عبر مبادرات تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية، تستهدف تسريع التحول إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة، وتحديد أولويات الاستثمار في التقنيات النظيفة، إلى جانب تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية الشابة في قيادة مسيرة التحول الطاقي، بما يضمن استمرارية الرؤية الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وختم العلماء بالتأكيد على أن ما حققته الدولة في قطاع الطاقة يمثل نموذجاً متقدماً يجمع بين الجدوى الاقتصادية والمسؤولية البيئية، ويعكس قدرة الإمارات على بناء منظومة طاقة مرنة وآمنة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً في قطاع الطاقة المستدامة.