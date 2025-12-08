دبي نموذج عالمي في توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة الموانئ

أكدت يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، أن التطور الحضري في دبي تجربة ملهمة تتجاوز حدود التخطيط التقليدي، مشيرة إلى أنها شاهدت خلال زيارتها الأخيرة للإمارة كيف وظفت دبي الحلول التي تجمع بين التكنولوجيا والراحة وجودة الحياة، وذلك خلال مشاركتها في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ، ومنتدى رؤساء البلديات 2025، التي عقدت في مدينة إكسبو دبي من 27 إلى 29 أكتوبر الماضي.

وقالت لــ«البيان»: زرت ميناء جبل علي وقمت بجولة ورأيت نموذجاً عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في إدارة الموانئ، وعلمت أن الميناء أدخل أنظمة موانئ ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن مدينة طوكيو وضعت أهدافها ضمن «رؤية الحاويات 2050»، والتي تشمل بناء «محطات ذكية» تستخدم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والانتقال إلى محطات خالية من الانبعاثات تعمل بالهيدروجين والطاقة الخضراء، وأضافت إن زيارتي لميناء جبل علي كانت مصدر معرفة مهماً.

وأشارت إلى أن طوكيو تروّج لمبادرات المدن الذكية لإنشاء «طوكيو الذكية»، المدينة الأكثر تقدماً تكنولوجياً والأكثر راحة، حيث طورنا ونشرنا «التوأم الرقمي» لكامل منطقة طوكيو، ما يتيح تصور البيانات المكانية مثل النماذج الحضرية، لافتة إلى أن هناك الكثير لنتعلمه من بعضنا البعض في مجال التنمية الحضرية الذكية، وفي تبادلاتنا المستقبلية، نأمل مشاركة أحدث التقنيات والخبرات لتعزيز النمو في كلتا المدينتين دبي وطوكيو.

تعاون مستمر

وأوضحت أن ثمة تعاوناً مستمراً بين دبي وطوكيو في مجالات مثل المرونة الحضرية، والاستعداد للكوارث، والشركات الناشئة، بما في ذلك مشاركة دبي في الشبكة الدولية G-NETS التي أطلقتها طوكيو.

وقالت: على سبيل المثال، في مجال الاستعداد للكوارث، عندما زار ممثلو مركز دبي للمرونة اليابان، أجرينا مناقشات موسعة حول تدابير مواجهة الكوارث، كما قمنا بجولة ميدانية في مرافق الوقاية من الكوارث الحكومية في طوكيو. كما تروّج طوكيو لعدد من المبادرات لدعم ونمو الشركات الناشئة، ويقع في صميم هذه الجهود مفهوم SusHi Tech، الذي يعني الاستدامة والتقنية العالية.

وذكرت أن مؤتمر SusHi Tech Tokyo 2025، الذي أقيم في مايو الماضي، أصبح واحداً من أكبر مؤتمرات الابتكار في آسيا، واستقبل حوالي 400 مشارك من الشرق الأوسط. وفي أبريل المقبل سنستضيف SusHi Tech Tokyo 2026.

ولفتت يوريكو كويكي إلى أن المؤتمر يجذب الشركات الناشئة والعديد من الشركات الكبرى، ما يجعله فرصة مثالية للتواصل مع المستثمرين والشركاء التجاريين، ونحن نتطلع بصدق إلى استقبال العديد من المشاركين من دبي، خلال هذا الحدث، ولتعظيم الفائدة المتبادلة بين المدينتين وقعنا مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل والتعاون في مجالات تشمل: البنية التحتية والنقل، الثقافة والترفيه، الصناعة والشركات الناشئة، التعليم، الاستعداد للكوارث والمرونة الحضرية، والرقمنة، وبناءً على هذه المذكرة، نهدف إلى تعزيز صداقتنا وتعميق تعاوننا مع إمارة دبي، وبناءً على مذكرة التفاهم، سنعزز هذا التعاون في المستقبل، وستواصل المدينتان دفع مبادرات مختلفة مع مناقشة التفاصيل التنفيذية.

التنمية الحضرية

وقالت إن التنمية الحضرية المستدامة تتطلب ليس فقط بنية تحتية قوية، بل أيضاً تعزيز الجوانب الثقافية والترفيهية.

وفي ما يتعلق بقمة مدن آسيا والمحيط الهادئ، ومنتدى رؤساء البلديات 2025، التي استضافتها دبي مؤخراً قالت حاكمة طوكيو إن هذه القمة أطلقت حركة نحو مستقبل أكثر إشراقاً من خلال توسيع دائرة التعاون متعدد المدن حول العالم، منوهة بأنه في التنمية الحضرية، من الضروري اعتماد رؤية طويلة المدى وتعزيز تخطيط حضري مستدام برؤية واضحة للمستقبل.