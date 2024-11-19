خبراء ومختصون دوليون يناقشون منظومة حظر الانتشار النووي

ناقش خبراء محليون ودوليون الوضع الراهن لمنظومة حظر الانتشار النووي، وذلك خلال المنتدى الذي نظمته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء. وفي كلمته الافتتاحية، أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسون، أهمية المنتدى بوصفه منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه جهود حظر الانتشار النووي عالمياً. وأشار إلى أن برنامج الإمارات النووي يعتمد على سياسة الدولة التي تدعو إلى الالتزام بحظر الانتشار النووي، عبر أنظمة وضوابط فعالة نالت إشادة المجتمع الدولي.

وأشاد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بدور دولة الإمارات البارز في تعزيز منظومة حظر الانتشار النووي على مستوى العالم.

واستعرض يعقوب يوسف الحمادي، مدير تنفيذي للتكنولوجيا والدفاع في وزارة الدفاع، مساعي دولة الإمارات في تعزيز قدراتها الدفاعية وتركيزها على تطوير منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وصولاً إلى مستقبل مزدهر وآمن، ويتجسد ذلك بالشراكات القائمة على نطاق «التفتيش المشترك»، و«إصدار التراخيص المشتركة والربط الإلكتروني»، كل ضمن اختصاصه، علاوة على تنظيم ورش عمل وبرامج متخصصة لبناء قدرات وطنية متخصصة في مجال الرقابة، مؤكداً مواصلة الجهود لعقد شراكات إقليمية ودولية.