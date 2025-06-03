تمديد بقاء مواطني الدولة في اليابان إلى 90 يوماً من دون تأشيرة

أعلن شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان، أنه سيتم تمديد فترة بقاء مواطني دولة الإمارات في اليابان حاملي جوازات السفر العادية إلى 90 يوماً عوضاً عن مدة الـ30 يوماً المعمول بها حالياً «من دون تأشيرة».

وذلك ابتداء من الأول من شهر يوليو 2025. وأشار عبر مقطع فيديو مصور نشره أمس إلى أن القرار المزمع البدء في تطبيقه الشهر المقبل سيسهم في تسهيل وتعزيز حركة سفر مواطني دولة الإمارات خلال زيارتهم إلى اليابان، داعياً في الوقت نفسه مواطني الإمارات إلى زيارة معرض «إكسبو أوساكا 2025»، وزيارة جناح الدولة، والذي يستمر حتى 13 أكتوبر المقبل.

ويأتي القرار ترسيخاً لمتانة علاقات البلدين الثنائية، خصوصاً كون اليابان من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة في 03 ديسمبر 1971.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الرسمي، فإن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت في 06 مايو 1972، وافتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في طوكيو 20 ديسمبر 1973، بينما افتتحت دولة اليابان سفارتها في أبوظبي بتاريخ 07 أبريل 1974.