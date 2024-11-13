«برلمانات التعاون» تشيد بجهود الإمارات في تعزيز العمل الخليجي

أشاد رؤساء مجلس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود الإمارات في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وحرصها على تحقيق تطلعات شعوب دول المجلس للمضي قدماً في مسيرة التعاون والتكامل.

وأكدوا أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، الصادر في 30 سبتمبر 2024 يأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات الخليجية الأخوية، سعياً لكل ما يحقق النمو والازدهار لدول الخليج وشعوبها.

جاء ذلك خلال استضافة الدولة أمس أعمال الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يترأسه معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون.

وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دول الخليج العربي ستظل بوابة من بوابات السلام العالمي، وركناً من أركان السلم والوفاق الدوليين في خضم سلسلة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية التي يشهدها العالم بأسره. وأكد الموقف الإماراتي المطالب بالوقف الفوري والدائم للحرب التي تدور رحاها على أرض غزة، وهو ذات الموقف الحريص تماماً على إيصال المساعدات العاجلة لأهلنا في غزة.

كما أكد معاليه الموقف الإماراتي الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، ومساندة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، حتى يتمكن لبنان الشقيق من ضمان استقراره وأمنه وصون قراره الوطني. وقال معالي صقر غباش إن الاجتماع تأكيد جديد على قوة الترابط ووحدة المصير التي تجمع دولنا الخليجية العربية، قيادات وشعوباً.

وقال معالي أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة في كلمة له، إن الاجتماع يأتي في ظل تطورات استثنائية، وأحداث دولية جسام، وتحديات معقدة، تشهدها المنطقة والعالم، وتفرض واقعاً تبرز فيه حكمة واتزان منظومة دول مجلس التعاون. وأعرب معالي الشيخ الدكتور عبدالله من محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، عن شكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأكد معاليه أهمية حضور رئيس البرلمان العربي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي للاجتماعات الدورية القادمة لتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك.

وقال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له، إن هذه اللقاءات الأخوية تعزز المواقف البرلمانية الخليجية المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية في ما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والأمن الإقليمي الخليجي والعربي.