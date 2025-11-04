الإمارات تتضامن مع أفغانستان بعد زلزال مزار الشريف

أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة مزار الشريف بشمالي البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

كما عبّرت عن تعازيها وتضامنها مع عدد من دول الكاريبي في ضحايا إعصار «ميليسا»، كما أعربت عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية كينيا إثر الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انزلاقات للتربة في غرب البلاد، وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا ولأفغانستان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ولقي ما لا يقل عن 27 شخصاً حتفهم في أفغانستان، بعدما ضرب زلزال قوي الأقاليم الشمالية من البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «باختر» الرسمية. وأضاف التقرير إن هناك 730 شخصاً آخرين أصيبوا في الزلزال، الذي بلغت قوته 3ر6 درجات على مقياس ريختر، ووقع عند منتصف الليل قبل الفائت.

تضامن مع «الكاريبي»

كما عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع كلٍّ من جمهورية الدومينيكان، وهايتي، وجامايكا، وكوبا، وجزر البهاما في ضحايا إعصار «ميليسا»، الذي أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة في عدد من دول الكاريبي.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وحكومات وشعوب الدول المتضررة من الإعصار، في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وتسبب ميليسا الذي دمر مناطق بأكملها في جامايكا ، وأحدث فيضانات في هايتي وكوبا، في مقتل ما يقرب من 60 شخصاً خلال مساره على مدى عدة أيام عبر منطقة البحر الكاريبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأسفر الإعصار عن دمار هائل في منطقة الكاريبي، وخصوصاً في جامايكا حيث ضرب الشاطئ كإعصار من الفئة الخامسة، قبل أن يصل إلى شرقي كوبا.

وأصبح الإعصار ميليسا أكثر تدميراً بسبب تغير المناخ، وكان أقوى إعصار يضرب اليابسة منذ 90 عاماً.وأعربت الإمارات كذلك عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية كينيا إثر الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انزلاقات للتربة في غرب البلاد.

وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص.وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة كينيا وشعب كينيا الصديق في هذا المصاب الأليم.