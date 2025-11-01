2.57 مليار دولار إجمالي الـدعم الإنساني الإماراتي لغزة

قدم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، الشكر والتقدير لفرق الإمارات على جهودها الإنسانية في غزة والتي شملت مساعدات غذائية وطبية ضخمة، ودعم سكان القطاع براً وبحراً وجواً.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على "إكس" : "كل الشكر والتقدير لفرق الإمارات على جهودها الإنسانية في غزة:

•2.57 مليار دولار اجمالي الـدعم الإنساني الشامل

•أكثر من 100,000 طن مساعدات عاجلة

•أكثر من 40% من إجمالي الدعم الإنساني الدولي الموجه لغزة

•712 رحلة إغاثية جوية و221 إسقاط جوي

•10,000 شاحنة و21 سفينة غذاء ودواء

•علاج 2,961 من المصابين ومرضى السرطان وأطفال غزة في مستشفيات الإمارات

•53,375 عالجهم المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

•20,990 عالجهم المستشفى الإماراتي العائم بالعريش

•توفير 2,000,000 غالون ماء لمليون شخص يوميا

•20 مخبزًا يوفر الرغيف لـ76,000 شخص يوميًا

•50 مطبخًا يوفر وجبات لـ286,000 شخص يوميًا

وختم معاليه: "هذه هي الإمارات… موقف وإنسانية وعطاء".