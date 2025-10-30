8 آلاف خبير من 100 دولة يشاركون في قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة بدبي

أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن استضافة دبي لقمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026، في الفترة من 21 إلى 23 أبريل المقبل، تعتبر تتويجاً لجهود إمارة دبي في رسم ملامح مستقبل التنقل، وتطوير منظومة نقل جماعي مستدامة وذكية، تتمحور حول الإنسان، حيث يعد نظام المواصلات العامة والنقل الجماعي في الإمارة، العمود الفقري لتنقل السكان والزوار في المدينة، وساهمت في زيادة نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، من 6 % عام 2006، إلى 21.6 % عام 2024، كما تأتي تتويجاً للاستضافة الناجحة لهذا الحدث العالمي في عام 2011. حيث من المتوقع أن تستقطب أكثر من 8000 خبير ومشارك من أكثر من 100 دولة.

جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال إطلاق قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، لاستعراض جاهزية الهيئة لاستضافة أعمال القمة، بحضور عدد من ممثلي الهيئات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص، ومحمد مزغني الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

شراكة استراتيجية

وأشاد الطاير بالشراكة الاستراتيجية الطويلة مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، التي بدأت مع تأسيس هيئة الطرق والمواصلات عام 2005، وتوجت باستضافة دبي عام 2011، مؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، الذي عقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعززت الشراكة، بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميّز، وتنظيم 5 دورات من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أن قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026، ستكون منصة استراتيجية للحوار والتعاون العالمي، تُسهم في صياغة السياسات والابتكارات والشراكات، التي سترسم ملامح الجيل القادم من أنظمة التنقل الحضري.

من جانبها، قالت رينيه أميلكار رئيسة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة: «حين تنعقد القمة في دبي خلال شهر أبريل المقبل، ستكون هذه أول نسخة تُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 15 عاماً، وستكون دبي كذلك أول مدينة خارج القارة الأوروبية، تستضيف القمة بصيغتها السنوية الجديدة، في حدث يمثل لحظة احتفاء ومحطة انطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».

وأضافت أميلكار: «مع انتقال القمة إلى صيغة الانعقاد السنوي، فإننا نؤمن بأن هذا التوجه الجديد، سيمنح تركيزاً أكبر لنهجنا القائم على الإنسان أولاً، وستكون الانطلاقة من دبي، المدينة التي تجسّد الرؤية المستقبلية للحياة الحضرية المثالية».

وتابعت: خلال الـ 15 عاماً، التي تلت آخر استضافة للقمة في دبي، شهدت المدينة تطوراً استثنائياً، أحدث صدى عالمياً في مجالات البنية التحتية والتنقل المستدام والابتكار، ما قاد إلى تحول جذري في أسلوب حياة الناس وتنقلاتهم اليومية. إن التزام دبي ودولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمواجهة التحديات عبر الحلول المبتكرة، يُعد نموذجاً ملهماً على المستوى العالمي.

جلسة نقاشية

وتخلّل الحدث جلسة نقاشية، شارك فيها محمد مزغني الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وأحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة التنظيمية لقمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026، ومنى العصيمي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، وليندسي بار مدير أول إدارة الفعاليات والخدمات الأكاديمية في الاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

وقال أحمد بهروزيان، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الحدث: «إن دورة عام 2026، ستكون الأكبر والأكثر شمولية في تاريخ استضافة القمة بالمنطقة، حيث من المتوقع أن تستقطب أكثر من 8000 خبير ومشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب مشاركة نحو 300 عارض دولي، ضمن معرض يغطي مساحة تقارب 25000 متر مربع.

كما ستشهد القمة تنظيم نحو 70 جلسة نقاشية، بمشاركة 300 متحدث دولي، يتناولون أحدث الاتجاهات في مجالات المستقبل والتقنيات المستدامة، مع تركيز خاص على التحول نحو النقل الذكي وعديم الانبعاثات، والذكاء الاصطناعي، وتكامل الأنماط متعددة المواصلات».