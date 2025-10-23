بعثة الإمارات في لاهاي تصدر تحذيراً عاجلاً للمواطنين المتواجدين في هولندا

أهابت بعثة الإمارات في لاهاي بمواطني الدولة المتواجدين في هولندا بضرورة توخي الحذر بسبب الرياح والأمطار الناتجة عن عاصفة "بنيامين" في البلاد، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات.

ودونت البعثة عبر حسابها الرسمي على منصةة إكس": "تهيب بعثة الدولة في لاهاي مواطني الدولة المتواجدين في هولندا بضرورة توخي الحذر بسبب الرياح والأمطار الناتجة عن عاصفة “بنيامين” في البلاد، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات ، وفي حالات الطوارئ التواصل على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي".