"الخارجية" توفر لحملة الاقامات الذهبية تسهيلات نوعية عبر قنصلياتها

أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق باقة "الخدمات القنصلية لحاملي الإقامة الذهبية"، والتي تقدم حزمة من المزايا والخدمات النوعية لحامليها.

ووفرت الوزارة عبر موقعها الرسمي خدمة إصدار وثيقة العودة عند فقدان أو تلف جواز السفر، حيث تسهيل عودة أصحاب الإقامة الذهبية للدولة في حال فقدان جواز السفر أو تلفه أثناء تواجدهم في الخارج من خلال إصدار وثيقة عودة إلكترونية.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الرسمي، فأن الخدمة، تُتيح لحاملي الإقامة الذهبية أثناء تواجدهم خارج الدولة إصدار وثيقة عودة إلكترونية، وذلك في حال فقدان أو تلف جواز السفر، كما تُمكنهم من تقديم الطلب لأفراد العائلة (الأبناء دون سن 18 عامًا)، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول، وأن يلتزم حامل الإقامة باستخراج جواز السفر جديد فور عودته إلى الدولة.

وبحسب الشروط فان الخدمة تقتصر على حاملي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تكون لديه إقامة سارية المفعول وجواز السفر ساري الصلاحية، وتستخدم وثيقة العودة مرة واحدة فقط، وتكون صالحـة لمدة 7 أيام من تاريخ إصدارها.

وتوفر الخارجية الإماراتية خدمة الدعم في الطوارئ والأزمات لأصحاب الإقامة الذهبية أثناء سفرهم خارج الدولة وإدراجهم ضمن خطط الطوارئ والإجلاء.

وأفادت الوزارة بأنها وفرت خطًّا مخصصًا لأصحاب الإقامة الذهبية للتواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة على الرقم 024931133 من خارج الدولة، ويُراعى إدخال رمز الاتصال الدولي لدولة الإمارات (971+) عند الاتصال من الخارج.