الإمارات

أنور قرقاش: ترامب يستحق التقدير لإيقاف حرب غزة ودعم خطة السلام

السيد محمود المتولي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستحق التقدير، فقد أوقف الحرب في غزة، ودعم خطة السلام وجعلها المبادرة الأمريكية الرسمية، فجمَع حولها المجتمع الدولي في شرم الشيخ.

وأضاف معاليه: من هذه النقطة تبدأ مرحلة جديدة من النقاشات والتفصيلات، بعد أن وضعت حرب الإبادة أوزارها وأنقذت المنطقة من تداعيات تصعيد لا ينتهي.

