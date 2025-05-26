الفجيرة تبحث في القاهرة فرص ترشحها لجائزة «عاصمة البيئة العربية» في دورتها المقبلة

بحثت هيئة الفجيرة للبيئة في القاهرة، فرص ترشح الإمارة لجائزة «عاصمة البيئة العربية» في دورتها القادمة، استناداً إلى ما تمتلكه الإمارة من مقومات بيئية وموارد طبيعية غنية، تجعل منها نموذجاً رائداً في الاستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة، برئاسة مديرتها أصيلة عبد الله المعلا، والوفد المرافق، لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث مواضيع بيئية مشتركة في قطاع المحميات البيئية البرية والبحرية.

وقالت المعلا: تعد زيارتنا لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فرصة واعدة لتعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات البيئية، والتعرف عن قرب إلى الجهود المشتركة التي تبذلها الدول العربية لحماية التنوع البيولوجي الفريد التي تزخر به كل دولة، حيث تعد بيئاتها متقاربة نسبياً.

واستعرض وفد الهيئة أبرز المناطق المحمية في إمارة الفجيرة، وأهم الاستكشافات والإنجازات التي تم تحقيقها منذ إعلانها كمناطق محمية محلية، وصولاً إلى إدراجها ضمن المواقع المحمية لدى المنظمات العالمية، ومنها منظمة رامسار ومنظمة الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى مناقشة آلية مراقبة الطقس والأرصاد الجوية وحالات الرصد المبكرة، نظراً لظاهرة التغير المناخي التي يشهدها العالم حالياً، وكيفية الاستعداد المسبق، بما يحمي المكتسبات والبيئة وكائناتها الحية والإنسان.

في الختام، أهدت أصيلة المعلا نسخة من كتاب التاريخ الطبيعي لإمارة الفجيرة، ونسخة من كتاب الحيتان والدلافين، لإضافتهما إلى مكتبة الكتب الوثائقية التاريخية العربية في جامعة الدول العربية، كخطوة هامة نحو تعزيز السياحة البيئية لإمارة الفجيرة.

كما أشادت بالدور الحيوي الذي تلعبه جامعة الدول العربية في توحيد الجهود، حيث تعد محوراً رئيساً ومرجعاً موثوقاً، يمكن الاعتماد عليه في العديد من المجالات، لا سيما البيئية منها، مؤكدةً على تقديم الدعم اللازم من هيئة البيئة لتحقيق أقصى فائدة مشتركة بين الطرفين، وأعضاء تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، والتي انضمت إليهم هيئة الفجيرة للبيئة مؤخراً.