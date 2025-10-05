نهيان بن مبارك: علاقات أخوية وثيقة تربط الإمارات والعراق

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة، ونخبة من الدبلوماسيين والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية من الجالية العراقية في الدولة، الاحتفالية الجماهيرية الكبرى التي أقيمت لمشاركة أبناء الجالية العراقية الاحتفاء بموروثهم الحضاري والثقافي، وذلك في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

وشهدت الاحتفالية التي شكلت فرصة لتعريف أبناء الثقافات الأخرى إلى جوانب من خصوصية التراث والثقافة والفنون العراقية، حضوراً جماهيرياً كبيراً، معظمه من أبناء الجالية العراقية، وصل إلى أكثر من 15 ألف شخص.



وشكل الحدث المميز الذي نظمته صفحة «الإمارات تحب العراق»، مناسبة لإبراز ثراء الثقافة والتراث والموروث العراقي وتنوع مواهب المجتمع العراقي في دولة الإمارات، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراد الجالية العراقية، وإبراز العلاقات القوية والعميقة التي تربط بين الشعبين الإماراتي والعراقي، والاحتفاء بالعلاقات الراسخة بين البلدين، وتعزيز روابط الصداقة الممتدة بينهما.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الافتتاحية: ها نحن اليوم، نتلاقى معاً، على حب الإمارات للعراق، وعلى حب العراق للإمارات، نعتز معاً بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبالتزامنا القوي، بتطوير هذه العلاقات دائماً نحو الأفضل.

وأضاف: إنه يسعدني كثيراً، أننا نجتمع معاً، للتعبير عن اعتزازنا العميق بالموروث الحضاري والثقافي للعراق الشقيق نعتز بشعبه الواعي، بتاريخه التليد، بمكانته كمهدٍ للحضارة، وكذلك بموقعه المحوري في العالم، عبر كل الأزمنة والعصور – إننا إذ نقول الموروث الحضاري والثقافي، فإنه باختصار شديد، التراث الذي يظل حياً، ليرفد الحاضر، ويُثري المستقبل، تمتلئ قلوبنا إعجاباً به، وحرصاً عليه، وكتعبيرٍ أصيل، عن روح العراق، وتأكيدٍ قوي، لثقة أبنائه وبناته بالمستقبل، وجسر ممتد لبناء علاقاتهم المثمرة مع أمم العالم أجمع.

وقال معاليه : إننا في الإمارات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعمٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أقول إن قادتنا الكرام في الإمارات، يؤكدون دائماً موقع الثقافة والتراث في تعزيز الإحساس بالهوية الوطنية، وفي إثراء حياة الفرد والجماعة، ومن هنا، يجيء احتفالنا هذه الليلة، ويجيء تأكيدنا على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بأننا نعتز ونفتخر، دائماً، بتاريخ وتراث وإنجازات الأشقاء في جميع الدول العربية، وأننا نعمل معاً من أجل أن تكون الأمة العربية كلها، بتاريخها الحافل، وجذورها الممتدة، وإسهاماتها المهمة في مسيرة البشرية، مصدر بناءٍ وعزة، وقوة دفعٍ إيجابية لنشر الخير والرخاء في المنطقة والعالم.

وأردف: بهذه المناسبة، أعلنت وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع صندوق الوطن، عن مسابقة حياتنا في الإمارات، التي تمثل دعوة إلى كل مَن يعيش على هذه الأرض الطيبة للتعبير بالكتابة عن مشاعرهم تجاه حياتهم في هذه الدولة العزيزة – إنني أدعوكم في الجالية العراقية إلى المشاركة الواسعة في هذه المسابقة، وليكن ذلك تعبيراً صادقاً عن حبكم للإمارات، وعن اعتزازكم بموقع التسامح والتعايش في مسيرة هذه الدولة الرائدة – إن كل المعلومات عن هذه المسابقة، متاحة أمامكم اليوم، كما أنها متاحة كذلك على الموقع الإلكتروني الذي يظهر من خلفي على الشاشة.

واشتمل برنامج الاحتفالية، التي أقيمت في مركز دبي للمعارض، في مدينة إكسبو دبي، على فعاليات جاذبة سلطت الضوء على التنوع الثقافي الثري للعراق، ومواهب الجالية العراقية المقيمة في الإمارات وما تزخر به من إمكانات، فضلاً عن مساهماتها في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، حيث تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية بما في ذلك العروض الموسيقية والرقصات الشعبية التي تعبر عن الفلكلور العراقي.

تكريم

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بتكريم عدد من الشخصيات الرائدة وأصحاب الإنجازات النوعية من أبناء الجالية العراقية الذين قدموا من خلال عطائهم على أرض الإمارات نموذجاً للتميز والنجاح في العديد من المجالات.

مصالح

وأكد الدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة أن علاقات بلاده مع دولة الإمارات راسخة ومتميزة ومتجذرة تستند إلى أواصر الأخوة والمصالح المشتركة.

وأوضح في تصريحات له بمناسبة الاحتفالية الجماهيرية الكبرى التي أقيمت أمس بدبي مشاركة لأبناء الجالية العراقية الاحتفاء بموروثهم الحضاري والثقافي أن العلاقات بين البلدين الشقيقين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتعكس الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والعراق بلغ نحو 40 مليار دولار في مؤشر واضح على قوة العلاقات الاقتصادية والشراكة بين البلدين.وأضاف أن دولة الإمارات تحتضن جالية عراقية كبيرة تقدر بنحو 50 ألف شخص إلى جانب عدد مماثل من العراقيين المقيمين من حاملي الجنسيات الأجنبية فيما يدرس في مؤسسات التعليم بالدولة ما يقارب 9 آلاف طالب عراقي.

ولفت إلى أن هناك نحو 97 رحلة جوية أسبوعياً تربط المدن العراقية بدولة الإمارات مما يسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين ويدعم العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية بين الجانبين.وأكد سفير جمهورية العراق لدى الدولة أن بلاده تنظر إلى دولة الإمارات بوصفها شريكاً استراتيجياً مهماً في المنطقة معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.