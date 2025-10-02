78 مبادرة ومشروعاً إنسانياً نفذتها «الفارس الشهم 3» بغزة سبتمبر الماضي

واصلت عملية «الفارس الشهم 3»، خلال شهر سبتمبر الماضي، تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في تصدر جهود ومبادرات الإغاثة الشاملة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وذلك من خلال تنفيذها أكثر من 78 مبادرة ومشروعاً إغاثياً عبر المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود والمبادرات الإغاثية الشاملة، التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يرسخ التزامها في دعم أشقائها الفلسطينيين.

ومع بزوغ اليوم الأول من شهر سبتمبر الماضي سيرت الإمارات قافلة جديدة من الأدوية إلى مستشفيات قطاع غزة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن توزيع 3500 طرد غذائي على الأسر النازحة في 11 مخيماً بمجمع الكلية الجامعية بخانيونس، لدعم الأهالي وتخفيف معاناتهم، بجانب قيامها بدعم تكيات طعام لإعداد وجباب مقدمة لحناجر من غزة، تستغيث من هول المجاعة.

الأسبوع الأول

وبحسب تقرير مشاريع ومبادرات عملية «الفارس الشهم 3»، التي نفذتها العملية خلال سبتمبر الماضي المنشور على موقع «إكس»، فقد شهد الأسبوع الأول دخول قافلة مساعدات إماراتية جديدة إلى قطاع غزة، مكونة من 23 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، لدعم سكان القطاع والتخفيف من معاناتهم.

وتقدم آلاف الطرود الصحية والطعمة ومستلزمات الأطفال حديثي الولادة، الذين يعانون من سوء التغذية في مستشفى العودة وسط غزة، بجانب دعم ومساندة أطفال من ذوي الهمم في النصيرات، وسط قطاع غزة، بالتعاون مع جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي.

واستمراراً للجهود الإنسانية الإماراتية واصلت عملية «الفارس الشهم 3» مساندة الأيتام جنوبي القطاع، وتقدم لهم الطرود الغذائية وسط الظروف القاسية التي يعيشونها.

وفي غضون الأيام الأولى من شهر سبتمبر وزعت عملية «الفارس الشهم 3» ما مجموعة 22373 ألف طرد غذائي، وصل عدد المستفيدين منها إلى 111865 مستفيداً، من خلال الاستهداف المباشر لمخيمات النازحين، جنوب قطاع غزة.

الأسبوع الثاني

وبانطلاق الأسبوع الثاني قدمت العملية نحو 10,000 طن من المساعدات الإماراتية، التي وصلت إلى القطاع عبر معبر رفح، كما دعمت مخيمات النازحين ومراكز الإيواء، في مخيمي «الهلال والرحمة»، جنوب القطاع، لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

بالإضافة إلى توزيع الطرود الغذائية على النازحين في أكبر مراكز الإيواء جنوب القطاع (جامعة الأقصى)، بجانب مساندتها قطاعات الطفل والمرأة وذوي الهمم، لتختتم النصف الأول من الشهر عينه بتنفيذ حزمة من المساعدات شملت تقديم طرود غذائية وفراش وأغطية وأمتعة أخرى.

لمركز هيوسم، لرعاية الأيتام في المحافظة الوسطى، ودعم مخيمات النزوح في جنوب غزة، وفي مخيم البركة، فضلاً عن وصول سفينة حمدان الإنسانية إلى ميناء العريش، محملة بـ7,000 طن من المساعدات المتنوعة.

وفي جهودها المستمر لدعم العملية التعليمية أنشأت «الفارس الشهم 3» فصولاً دراسية مؤقتة جنوب القطاع، لمواصلة تعليمهم رغم قسوة الظروف، وتوفير آلاف الوجبات للنازحين في جنوب القطاع.

ومع انطلاق النصف الثاني من سبتمبر نظمت «الفارس الشهم 3» أكبر مبادرة لدعم تكيات الطعام في المحافظة الوسطى، من خلال إحضار 30 ألف وجبة من الطعام، مقدمة للنازحين من شمال القطاع إلى جنوبه، بمساهمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

لتواصل العملية في الوقت ذاته دعم مخيمات النزوح، جنوب القطاع، بالطرود الغذائية، لإغاثة مخيمات الإيواء، فضلاً عن تنفيذ مبادراتها الإنسانية، مستهدفة ذوي الهمم، لمساندتهم في ظل الحاجة الملحة والماسة لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.

كما شهد سبتمبر وصول 128 شاحنة مساعدات تحمل أكثر من 2000 طن دخلت غزة، عبر معبر رفح المصري، عطفاً على تنظيم يوم ترفيهي، وتقديم طرود غذائية للتخفيف من معاناة الأطفال من فئة أصحاب الهمم، بالإضافة إلى تقديم خيم للنازحين لإيواء النازحين.

دعم المخابز

وواصلت عملية «الفارس الشهم 3» دعم المخابز البدائية، في جنوب القطاع، لتوفير الخبز للنازحين في مخيمات الإيواء، ومواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة، في الوقت الذي شهد فيه شهر سبتمبر دخول 22 صهريج مياه، و5 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة دعماً للقطاع الطبي، ومواجهة نقص المياه.

وقدمت «الفارس الشهم 3» طروداً للأطفال في مستشفى الهلال الأحمر الميداني، لتدخل البسمة إلى قلوبهم وتمنحهم شعوراً بالأمل وسط الظروف الصعبة التي يعيشونها.

كما نفذت مبادرات إنسانية لمرضى السرطان، لتخفف عنهم الألم وتمنحهم القوة والأمل وسط ما يمرون به من معاناة، كما مدت يد العون لمرضى متلازمة داون، وذلك ضمن مبادرة «في عيوننا غير»، لتمنحهم الغذاء والأمل وسط الظروف الصعبة.

وقدمت العملية خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر دعماً لمشاريع مياه، استفاد منها 358 ألف شخص يومياً، وطروداً غذائية، استفاد منها 7146 أسرة في 24 مخيماً للنازحين، فضلاً عن توزيع 1795 خيمة لدعم الأسر النازحة من شمال القطاع، وتنفيذ 7 مبادرات إنسانية، استهدفت المرضى والأيتام وذوي الهمم، بجانب تقديمها 39 ألف وجبة من خلال دعم 71 تكية، كما تم دعم 12 مخبزاً أنتجت الآلاف من ربطات الخبز.