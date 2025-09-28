أنور قرقاش: الإمارات تسخر كامل طاقاتها الدبلوماسية لوقف الحرب في غزة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن أولوية تحركات الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة انصبت على مواجهة خطط ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ووقف الحرب في غزة، وحقن الدماء، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية" حيث سخرت الإمارات كامل طاقاتها واتصالاتها لتحقيق ذلك.

ودون معاليه على حسابه الرسمي على منصة إكس" :"يختتم الحضور الدبلوماسي الإماراتي الكبير عامًا آخر من المشاركات الناجحة في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. خبرته الثرية واتصالاته الواسعة وفريق العمل المخلص والمتمكن وموقع الإمارات الدولي وسجلها الناجح، يمثل الأرضية الصلبة للنجاح في نيويورك".

وأضاف معاليه: "أولوية تحركات الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة انصبت على مواجهة خطط ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ووقف الحرب في غزة، وحقن الدماء، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية".

وختم معاليه: "سخرت الإمارات كامل طاقاتها واتصالاتها لتحقيق ذلك".