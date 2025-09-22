أنور قرقاش: فاعلية الأمم المتحدة رهن بإرادة المجتمع الدولي





وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ونحن نحيي الذكرى 80 لقيام الأمم المتحدة، نجد الأزمات من غزة إلى أوكرانيا وقضايا المناخ والتنمية تحاصر المنظمة وتضعها أمام اختبار صعب. وتبقى فاعلية هذا المنبر رهنًا بإرادة المجتمع الدولي، خاصة الدول الكبرى، فيما تظل مساحة ضرورية للحوار والبحث عن حلول تعزز السلم والأمن الدوليين".