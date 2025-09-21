أنور قرقاش: حل الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل بعيداً عن دوامة الحروب ومشاريع التفتيت

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الجولة المقبلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل خطوة أساسية لتعزيز حل الدولتين.

وأوضح معاليه أن هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية يضفي الشرعية على الحقوق الوطنية الفلسطينية، ويساهم في إحياء المفاوضات، إضافة إلى التصدي لمحاولات تكريس الاحتلال أو فرض واقع الدولة الواحدة.

وشدد معاليه على أن رؤية الدولتين تبقى الخيار الأمثل لتحقيق السلام العادل، بعيداً عن دوامة العنف والحروب ومشاريع التفتيت.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ونحن مقبلون على جولة مهمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ندرك أن هذا الاعتراف يعزز حل الدولتين عبر إضفاء الشرعية على الحقوق الوطنية الفلسطينية وإحياء المفاوضات بشأنها، كما يتصدى لمحاولات تكريس الاحتلال أو واقع الدولة الواحدة".

وختم معاليه: "وتبقى رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل، بعيداً عن دوامة العنف والحروب ومشاريع التفتيت.