أنور قرقاش: موقف الإمارات مع قطر مبدئي ينطلق من المصير المشترك

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف الإمارات مع دولة قطر الشقيقة مبدئي وينطلق من المصير المشترك الذي يجمع دول الخليج العربي عبر العقود والأزمات.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: موقف الإمارات مع دولة قطر الشقيقة مبدئي وينطلق من المصير المشترك الذي يجمع دول الخليج العربي عبر العقود والأزمات.

وختم معاليه: القمتان الخليجية والعربية-الإسلامية في الدوحة أكدتا أن قطر لا تقف وحدها، وأن العدوان الإسرائيلي الغادر يحفّز تضامننا، ويؤكد أن قانون الغاب لن يحكم السلوك الدولي.