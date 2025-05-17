مستشفى «مادهول» الميداني الإماراتي يعالج 37 ألف لاجئ سوداني في شهرين

أضافت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سجلها الإنساني، إنجازاً آخر ينبض بالمحبة والخير للأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية جنوب السودان، وإخوانهم من سكان ولاية شمال بحر الغزال، تمثل في تقديم مستشفى «مادهول» الميداني الإماراتي على مدى شهرين، خدمات علاجية لأكثر من 37 ألف حالة مرضية من الرجال والنساء والأطفال، من اللاجئين السودانيين وأبناء المجتمع المحلي، بمعدل 600 مريض في اليوم الواحد.

وأجرى المستشفى منذ افتتاحه في الـ 7 من مارس الماضي، 800 عملية جراحية، ما بين البسيطة والمتوسطة والخطيرة، بمختلف أنواعها، كالعظام والأعصاب والجراحات العامة وغيرها، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تعزيز سلامة وصحة حياة الآلاف من اللاجئين السودانيين، فضلاً عن كونه أصبح مقصداً للمواطنين من جمهورية جنوب السودان، من جميع شرائح المجتمع، نظراً إلى السمعة الطيبة التي حظي بها المستشفى في وقت قصير.

وتم تصميم المستشفى لتلبية كافة الاحتياجات الصحية، كما تم تزويده بأحدث التقنيات الطبية، التي تمكنه من تقديم خدماته لحوالي 1.9 مليون شخص، بما في ذلك رعاية الأم والطفل، وإدارة سوء التغذية، وغيرها الكثير من الخدمات العلاجية.

وحرصاً من دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تكامل المستشفى الميداني، ومراعاة توافقه مع أرقى المستشفيات الميدانية الحديثة، فقد تم تزويده بمختبر يحتوي على أحدث الأجهزة الدقيقة لتشخيص أمراض الدم والفحوص والتحاليل الأخرى، التي تعطي نتائج دقيقة جداً، ما يساعد الطبيب على تشخيص حالة المريض.

ويشتمل مستشفى مادهول على أقسام معنية بعلاج الحالات المتوسطة، كالكسور أو الهبوط في ضغط الدم وغيرها، فضلاً عن تخصيص عدد من الأجنحة ذات الاستخدام اليومي، والتي تضم 200 سرير لاستقبال المراجعين والمرضى، حيث يتم فحصهم وتحويلهم للطبيب المختص، لتقديم العلاج اللازم لهم.

كما يتضمن المستشفى قسماً خاصاً بالأشعة، يساعد في تشخيص حالة المريض، يتضمن الأشعة المقطعية، والأشعة السينية والتلفزيونية، يتم على إثرها تحويل المريض إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي اللازم، على أن ينقل بعدها إلى قسم العناية المركزة، المزوّد بأحدث الأجهزة والمعدات.

وتم تزويد المستشفى بصيدلية تحوي جميع أنواع الأدوية والمضادات الحيوية، إضافة إلى العلاجات التخصصية، مثل علاجات الأطفال والنساء والجلدية والأمراض المزمنة، إلى جانب الفيتامينات وغيرها، حيث يشرف على تقديم تلك الخدمات، طاقم طبي متكامل في جميع التخصصات، يعمل على مدار الساعة، وباحترافية عالية، ممثلاً في عشرات الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، مستعينين بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية الضرورية، والأدوية الحديثة لعلاج مرتادي المستشفى، الذي يشرف على إدارته طاقم من مستشفى برجيل.

كما يشتمل المستشفى على «مركز تدريب متخصص»، يتولى مهام تأهيل الكوادر الطبية والتمريضية، لرفع عدد العاملين في المستشفى، حيث يقوم المركز بتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية المحليين، وتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية الإقليمية.

ويأتي افتتاح المستشفى، ليعزز السجل الإنساني الحافل لدولة الإمارات، والذي أرسى دعائمه القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل السير على نهجه القيادة الرشيدة، عبر مد أياديها البيضاء، لتشمل المعوزين وغير القادرين حول العالم.